Mientras se duda de su continuidad, Domínguez vuelve a ver a Flamengo

Discapacidad en emergencia: prestaciones y centros de atención al límite
Un platense preso por racismo: José Haile, el “arbolito” acusado en Brasil
Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios
Boca, con el ánimo por las nubes, busca sellar su pase a los Playoffs
Investigan el presunto pago de coimas durante la gestión de Massa
Adorni acordó un pago extra de US$65.000 por la casa de Caballito
Cumbre libertaria bonaerense: va Santilli y dudas con el caputismo
Milei se reúne con un multimillonario inversor estadounidense en la Rosada
Tensión en 137 y 90 por un apagón: piquete y pelea entre los vecinos
Vecinos de Villa Elisa ponen en marcha su “Festival Internacional de Cine”
Secuestran celulares a menores que participan de amenazas en colegios
Jornada gratuita para administradores de consorcios y ascensoristas
Trámites y servicios para los vecinos en una plaza de Melchor Romero
Actividades: conferencia, servicio de odontología y clases de apoyo escolar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Belo Horizonte espera por un duelo con sabor a cuentas pendientes. Eduardo Domínguez, actual entrenador del Atlético Mineiro, volverá a verse las caras con el verdugo que truncó su sueño continental hace apenas unos meses. La eliminación en la Copa Libertadores 2025 fue un golpe duro: tras ganar 1-0 en el Estadio UNO y empatar la serie global, su Estudiantes cayó por 4-2 en la tanda de penales ante la jerarquía del Mengão.
En aquel entonces, Domínguez declaró que el dolor debía ser el “motor para seguir creciendo”. Hoy, ese motor lo ha llevado a Brasil, donde buscará aplicar lo aprendido en una de las ligas más competitivas del mundo.
Actualmente Domínguez llega tras ratificar su continuidad en el Galo, despejando rumores de salida y apelando a su mística ganadora construida en el Pincha.
Flamengo mantiene la base que lo llevó a semifinales de América, consolidándose como el equipo a batir en el plano regional.
Para el técnico argentino, este partido representa la oportunidad de vencer al “poderío económico” que tanto mencionó durante la serie de 2025, ahora con herramientas similares a su disposición.
Como si fuera poco, unos dias después el Mengao viajará a La Plata para jugar contra Estudiantes, otra vez por la Copa.
LE PUEDE INTERESAR
El Pincha fue más y se quedó con el clásico
LE PUEDE INTERESAR
Boca, con el ánimo por las nubes, busca sellar su pase a los Playoffs
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí