Mientras se duda de su continuidad, Domínguez vuelve a ver a Flamengo

Belo Horizonte espera por un duelo con sabor a cuentas pendientes. Eduardo Domínguez, actual entrenador del Atlético Mineiro, volverá a verse las caras con el verdugo que truncó su sueño continental hace apenas unos meses. La eliminación en la Copa Libertadores 2025 fue un golpe duro: tras ganar 1-0 en el Estadio UNO y empatar la serie global, su Estudiantes cayó por 4-2 en la tanda de penales ante la jerarquía del Mengão.

En aquel entonces, Domínguez declaró que el dolor debía ser el “motor para seguir creciendo”. Hoy, ese motor lo ha llevado a Brasil, donde buscará aplicar lo aprendido en una de las ligas más competitivas del mundo.

Actualmente Domínguez llega tras ratificar su continuidad en el Galo, despejando rumores de salida y apelando a su mística ganadora construida en el Pincha.

Flamengo mantiene la base que lo llevó a semifinales de América, consolidándose como el equipo a batir en el plano regional.

Para el técnico argentino, este partido representa la oportunidad de vencer al “poderío económico” que tanto mencionó durante la serie de 2025, ahora con herramientas similares a su disposición.

Como si fuera poco, unos dias después el Mengao viajará a La Plata para jugar contra Estudiantes, otra vez por la Copa.