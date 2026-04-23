City Bell insegura: ahora asaltaron a una médica

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La profesional, de 58 años, fue golpeada y despojada de sus pertenencias frente a un geriátrico en la cuadra de 471 entre 18 y 19
Los episodios delictivos siguen escalando sin freno en la localidad de City Bell y ya castiga por igual a comerciantes y vecinos, pese al reclamo vigente de medidas de prevención que aguardan de la Policía de esa jurisdicción.
Como viene informando este diario, inclusive un grupo de propietarios de negocios de la zona estuvieron a punto de concretar el sábado a la tarde una movilización a la comisaría décima, aunque a último momento desistieron de manifestar su descontento por esa vía.
Si bien los robos tenían hasta el momento como principales destinatarios a comerciantes citibelinos, ayer se conoció que también una médica de 58 años padeció la inseguridad en carne propia.
Por lo que se supo de fuentes del caso, el atraco a esta mujer sucedió minutos antes de las 7 de la tarde del martes, cuando estaba dentro de su vehículo en la puerta de un geriátrico ubicado en 471 entre 18 y 19.
Uno de los voceros informó que la damnificada “estaba allí en su Volkswagen Virtus, color gris, porque fue a ver a unos pacientes”.
Lo que no estaba previsto para la médica era encontrarse en esa vereda con un asaltante.
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“El delincuente abrió la puerta del conductor, al verla en ese asiento, se le tiró encima e insultándola le dijo “dame el auto”. Pero ella se resistió, por lo que el ladrón le pegó una trompada en la cara, dejándole un hematomas en su ojo izquierdo y en la boca, reveló después.
Al margen de la agresión física que le propinó el delincuente, además le quitó varias pertenencias de valor.
El informante detalló, al respecto, que “le llevó una cartera negra, tipo mochila, donde guardaba su billetera, donde tenía unos 50.000 pesos, se sello de médica, el DNI, carnet para conducir, tarjetas de débito y de crédito del Banco Provincia, del Banco Francés y del Banco Nación”.
Precisó que en el bolso la víctima guardaba también “su celular de color dorado”.
Como ese aparato tiene la ubicación activada, se estableció que se encontraba en el barrio San Carlos.
La médica asaltada describió al agresor por su aspecto: “Morocho, de pelo negro, de campera con capucha tipo militar y una visera negra”, recordó aún temblando del susto.
Por otra parte, el mismo portavoz hizo saber que producto del enorme susto sufrido, “la médica no pudo apreciar si el delincuente actuó con algún arma”.
Asimismo, citó que lo que sí en cambio la profesional alcanzó a ver es que el asaltante “estaba a pie y se fue corriendo por calle 471 en dirección al Camino General Belgrano”.
Los investigadores buscan identificarlo con el aporte de cámaras de seguridad del lugar.
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