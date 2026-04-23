Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |COMERCIANTES Y VECINOS CON ATAQUES DE PÁNICO

City Bell insegura: ahora asaltaron a una médica

La profesional, de 58 años, fue golpeada y despojada de sus pertenencias frente a un geriátrico en la cuadra de 471 entre 18 y 19

City Bell insegura: ahora asaltaron a una médica

El violento asalto a la médica ocurrió en 471 entre 18 y 19 / Web

23 de Abril de 2026 | 04:16
Edición impresa

Los episodios delictivos siguen escalando sin freno en la localidad de City Bell y ya castiga por igual a comerciantes y vecinos, pese al reclamo vigente de medidas de prevención que aguardan de la Policía de esa jurisdicción.

Como viene informando este diario, inclusive un grupo de propietarios de negocios de la zona estuvieron a punto de concretar el sábado a la tarde una movilización a la comisaría décima, aunque a último momento desistieron de manifestar su descontento por esa vía.

Si bien los robos tenían hasta el momento como principales destinatarios a comerciantes citibelinos, ayer se conoció que también una médica de 58 años padeció la inseguridad en carne propia.

“DAME EL AUTO”

Por lo que se supo de fuentes del caso, el atraco a esta mujer sucedió minutos antes de las 7 de la tarde del martes, cuando estaba dentro de su vehículo en la puerta de un geriátrico ubicado en 471 entre 18 y 19.

Uno de los voceros informó que la damnificada “estaba allí en su Volkswagen Virtus, color gris, porque fue a ver a unos pacientes”.

Lo que no estaba previsto para la médica era encontrarse en esa vereda con un asaltante.

LE PUEDE INTERESAR

Luque declarará por cuarta vez en el juicio por Maradona y crece la tensión

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción en Gonnet por la muerte de un jubilado en la puerta de su casa

“El delincuente abrió la puerta del conductor, al verla en ese asiento, se le tiró encima e insultándola le dijo “dame el auto”. Pero ella se resistió, por lo que el ladrón le pegó una trompada en la cara, dejándole un hematomas en su ojo izquierdo y en la boca, reveló después.

“LE SACÓ DE TODO”

Al margen de la agresión física que le propinó el delincuente, además le quitó varias pertenencias de valor.

El informante detalló, al respecto, que “le llevó una cartera negra, tipo mochila, donde guardaba su billetera, donde tenía unos 50.000 pesos, se sello de médica, el DNI, carnet para conducir, tarjetas de débito y de crédito del Banco Provincia, del Banco Francés y del Banco Nación”.

Precisó que en el bolso la víctima guardaba también “su celular de color dorado”.

Como ese aparato tiene la ubicación activada, se estableció que se encontraba en el barrio San Carlos.

La médica asaltada describió al agresor por su aspecto: “Morocho, de pelo negro, de campera con capucha tipo militar y una visera negra”, recordó aún temblando del susto.

Por otra parte, el mismo portavoz hizo saber que producto del enorme susto sufrido, “la médica no pudo apreciar si el delincuente actuó con algún arma”.

Asimismo, citó que lo que sí en cambio la profesional alcanzó a ver es que el asaltante “estaba a pie y se fue corriendo por calle 471 en dirección al Camino General Belgrano”.

Los investigadores buscan identificarlo con el aporte de cámaras de seguridad del lugar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia venció 3 a 0 a Acassuso y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina: cuarto éxito consecutivo con Pereyra de DT interino

De la paliza a un arbolito en La Plata a la cárcel en Río de Janeiro: el pasado de "El Puma", el platense detenido por racismo

Medida drástica en La Plata: secuestran celulares de alumnos que participan de amenazas en colegios

VIDEO.- Detuvieron a un platense por racismo en Río de Janeiro: insultó a una trabajadora de app en la fila del supermercado

Estudiantes se quedó con el clásico de Reserva: el Pincha venció 1 a 0 a Gimnasia en City Bell

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

"Me da asco": polémica y rechazo a Baby Etchecopar por sus declaraciones sobre la bisexualidad

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad
+ Leidas

Trámite superado: Gimnasia pasó a Octavos

La red ferroviaria que se reactiva en una ciudad bonaerense

Pata Pereyra: “Estamos en la pelea y vamos con todo”

Mientras se duda de su continuidad, Domínguez vuelve a ver a Flamengo

Amnistía: sus denuncias al Gobierno de Javier Milei

Los que tienen un lugar en la lista de Scaloni

El cuarto éxito del nuevo interino aleja cualquier apuro por definir al DT

Arranca la Feria del Libro: un festejo a lo grande por sus 50 años
Últimas noticias de Policiales

Un platense preso por racismo: José Haile, el “arbolito” acusado en Brasil

Impugnaron la decisión de un juez que se arrepintió de su propio fallo

Luque declarará por cuarta vez en el juicio por Maradona y crece la tensión

Conmoción en Gonnet por la muerte de un jubilado en la puerta de su casa
La Ciudad
Discapacidad en emergencia: prestaciones y centros de atención al límite
Nuevo paro en la UNLP con marcha de antorchas
Pami: reclamo por una terapia contra el cáncer
Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios
Tensión en 137 y 90 por un apagón: piquete y pelea entre los vecinos
Deportes
Trámite superado: Gimnasia pasó a Octavos
El cuarto éxito del nuevo interino aleja cualquier apuro por definir al DT
Pata Pereyra: “Estamos en la pelea y vamos con todo”
Los hinchas le hicieron el aguante al Lobo
Si hay gol de Barros Schelotto es un golazo
Información General
Arranca la Feria del Libro: un festejo a lo grande por sus 50 años
Las vacunas del calendario nacional no alcanzaron la cobertura mínima
Desmantelamiento en el SMN: harán un paro "con apagón" el viernes
Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Espectáculos
Se accidentó Nacha Guevara y suspendieron el estreno de su obra: cómo está la actriz
Kendall Jenner y Jacob Elordi estarían viviendo un romance “hace meses”
Gran Hermano: “La Maciel” se arrepintió de abandonar la casa y se defendió de la causa judicial
"Me da asco": polémica y rechazo a Baby Etchecopar por sus declaraciones sobre la bisexualidad
Jésica Cirio fue tajante sobre su vínculo con Elías Piccirillo: “Él fue una equivocación"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla