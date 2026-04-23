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Los médicos encienden alarmas frente a la automedicación por un dolor abdominal

Los médicos encienden alarmas frente a la automedicación por un dolor abdominal
23 de Abril de 2026 | 10:03

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En un comunicado dirigido a la población, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió una advertencia sobre los peligros asociados al uso indiscriminado de medicamentos digestivos de venta libre, haciendo referencia particular a los antiespasmódicos y los denominados “protectores hepáticos”. La entidad advirtió que el consumo extendido de estos productos, muchas veces promovido por la publicidad masiva, puede generar una “falsa sensación de seguridad” y derivar en consecuencias graves para la salud.

“Productos como la Hepatalgina y otros antiespasmódicos similares están siendo utilizados para silenciar síntomas que, en realidad, son señales de alarma del organismo”, señaló el comunicado. En este sentido, remarcaron que el alivio momentáneo que brindan estos fármacos puede ocultar patologías de gravedad que requieren diagnóstico y tratamiento oportuno, como lo son la apendicitis aguda, la colecistitis, la pancreatitis o las obstrucciones intestinales.

En este marco, desde la institución enfatizaron que “el síntoma es el lenguaje del cuerpo”, y advirtieron que “suprimirlo sin una evaluación médica adecuada implica un riesgo concreto de retrasar diagnósticos críticos”. Asimismo, cuestionaron la idea instalada en torno a los llamados “protectores hepáticos”, al sostener que “no existe evidencia científica que respalde que estas sustancias ‘protejan’ al hígado de un daño previo”, y que su uso puede fomentar hábitos perjudiciales bajo la creencia errónea de que el medicamento compensa los excesos.

Asimismo, el Colegio de Médicos también alertó sobre los posibles efectos adversos de estos productos, aun cuando fueran de venta libre. Entre ellos, destacaron la hepatotoxicidad, expresando que “paradójicamente, el exceso de ciertos componentes puede sobrecargar la función hepática”, causando alteraciones gastrointestinales y potenciales interacciones con medicamentos indicados para enfermedades crónicas como hipertensión, afecciones cardíacas o diabetes.

Finalmente, la entidad colegiada instó a la población a adoptar una conducta responsable frente a los síntomas digestivos. “Un dolor abdominal persistente no se cura con publicidad, se diagnostica con un médico”, subrayaron, al tiempo que recomendaron evitar la automedicación y consultar ante la presencia de signos de alarma como fiebre, vómitos persistentes o ictericia.

 “La salud no es un objeto de consumo. Infórmese y actúe con responsabilidad”, concluyó el documento.

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