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La Ciudad |Se llama Gonzalo Ruiz del Castillo

Un platense, entre los universitarios distinguidos en la competencia de simulacro ONU más prestigiosa del mundo

Un platense, entre los universitarios distinguidos en la competencia de simulacro ONU más prestigiosa del mundo
23 de Abril de 2026 | 12:21

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El platense Gonzalo Ruiz del Castillo formó parte del equipo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que obtuvo el máximo reconocimiento en el National Model United Nations (NMUN), la simulación académica de la ONU más prestigiosa del mundo.

La competencia se desarrolló entre el 29 de marzo y el 2 de abril en Nueva York y reunió a más de 3.000 estudiantes de 200 universidades. En ese marco, la delegación de la UBA, que representó a la República Árabe Siria, fue distinguida como “Outstanding Delegation” (Delegación Sobresaliente), el premio de mayor jerarquía del certamen.

El equipo argentino estuvo conformado por nueve estudiantes de distintas facultades, con el objetivo de aportar una mirada interdisciplinaria a los debates. Además del reconocimiento principal, la delegación obtuvo otras cinco distinciones: un premio a la mejor delegación elegida por pares (Peers Award) en la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear y cuatro premios a Documentos de Posición en la Asamblea General (Comisiones 1 y 3), en la misma conferencia del TNP y en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los galardones fueron entregados en el recinto de la Asamblea General de la ONU.

Oriundo de la Ciudad y egresado del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, Gonzalo inició su camino en este tipo de competencias a través del Modelo ONU La Plata. Actualmente cursa la carrera de Ciencia Política en la UBA y se desempeña como coordinador general de la Asociación Civil Simulacros Educativos Río de la Plata (ACSERP).

El estudiante fue seleccionado en octubre de 2025 entre 70 aspirantes de la UBA. Su preparación incluyó cinco meses de formación intensiva en oratoria y negociación, además de encuentros con diplomáticos argentinos y embajadores extranjeros.

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El NMUN es la conferencia interuniversitaria de Modelo de Naciones Unidas más grande y antigua a nivel internacional. En este espacio, jóvenes de todo el mundo simulan el funcionamiento de los órganos de la ONU, debaten problemáticas globales y elaboran resoluciones, en una experiencia académica vinculada al Departamento de Comunicación Global del organismo internacional.

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