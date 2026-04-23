Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Salió hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |Luego del tratamiento en España, la diva no mejoró

Operarían a Susana Giménez: sufre fuertes dolores, qué se sabe sobre su salud

Operarían a Susana Giménez: sufre fuertes dolores, qué se sabe sobre su salud
23 de Abril de 2026 | 08:34

Escuchar esta nota

Después de realizarse un tratamiento en España, Susana Giménez no mejoró y, según algunas informaciones, tendría que someterse a un nuevo procedimiento.

Así, la salud de Susana se volvió noticia por una preocupante actualidad que trascendió en las últimas horas, ya que podría someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico por dolores en una vértebra y una de sus rodillas.

Según revelaron en la tele, la diva viajó a España y cumplió con varias sesiones de un tratamiento para paliar las molestias, pero no mejoró y al respecto comentaron: “No es una intervención, pero se hace en un quirófano; no hay nivel quirúrgico grave. Es la inclusión de un producto suizo-alemán de alta tecnología que lo venía probando”.

Recordemos que en el mes de marzo, la propia diva se refirió al tema: “Fue un tratamiento con una máquina y una bomba de diapasón; los nombres son rarísimos, pero no fue con células madre”, dónde además explicó: “Me hice un tratamiento para la hernia de disco y una rodilla que me dolía muchísimo… Estuve un mes con el tratamiento, iba dos veces por día”.

En este contexto, la diva de los teléfonos podría cancelar su viaje al Mundial de Estados Unidos, donde formaría parte de la cobertura que prepara Telefe.

Mientras tanto, según lo que trascendió, el canal de las pelotas estaría analizando otras opciones, como Ian Lucas para que ocupe su lugar junto a Marley.

LE PUEDE INTERESAR

Polémica: Juan Darthés interpretaría a Ricardo Biasotti en la biopic de Andrea Del Boca ¿Posible cancelación?

LE PUEDE INTERESAR

Los detalles sobre la salud de Mirtha Legrand qué no volverá a su programa 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia venció 3 a 0 a Acassuso y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina: cuarto éxito consecutivo con Pereyra de DT interino

De la paliza a un arbolito en La Plata a la cárcel en Río de Janeiro: el pasado de "El Puma", el platense detenido por racismo

VIDEO.- Detuvieron a un platense por racismo en Río de Janeiro: insultó a una trabajadora de app en la fila del supermercado

Estudiantes se quedó con el clásico de Reserva: el Pincha venció 1 a 0 a Gimnasia en City Bell

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

"Me da asco": polémica y rechazo a Baby Etchecopar por sus declaraciones sobre la bisexualidad

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad
+ Leidas

Conmoción en Gonnet por la muerte de un jubilado en la puerta de su casa

La red ferroviaria que se reactiva en una ciudad bonaerense

Estudiantes cambió de Country en una jornada especial: las dudas de Medina para Talleres

Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios en La Plata

VIDEO. Trámite superado: Gimnasia goleó a Acassuso y pasó a Octavos de Copa Argentina

Mientras se duda de su continuidad, Domínguez vuelve a ver a Flamengo

Secuestran celulares a menores que participan de amenazas en colegios

Gimnasia y el cuarto éxito del nuevo interino que aleja cualquier apuro por definir al DT
Últimas noticias de Espectáculos

Chloe Bello rompió el silencio sobre su historia de amor con Gustavo Cerati: "Nos casábamos en Marruecos"  

Polémica: Juan Darthés interpretaría a Ricardo Biasotti en la biopic de Andrea Del Boca ¿Posible cancelación?

Los detalles sobre la salud de Mirtha Legrand qué no volverá a su programa 

Operaron a Charly García: dónde está internado, qué tipo de intervención y cómo sigue su salud
La Ciudad
Vuelven a clausurar un supermercado de La Plata por "vencimientos adulterados"
La Provincia autorizó otro aumento en la tarifa de luz con impacto en La Plata: desde cuándo rige
Presentan en La Plata el libro "Cicatrices Divinas"
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 23 de abril 2026
Clima ideal en La Plata: jueves con Sol y temperatura agradable 
Información General
Arranca la Feria del Libro: un festejo a lo grande por sus 50 años
Las vacunas del calendario nacional no alcanzaron la cobertura mínima
Desmantelamiento en el SMN: harán un paro "con apagón" el viernes
Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Policiales
FOTOS | Impactante choque en La Plata: un auto se incrustó en un edificio y de milagro no hubo heridos
Habló la joven agredida por el ex “arbolito” de La Plata detenido en Brasil: “Lo llamé cobarde”
VIDEO. Platense preso por racismo: qué se sabe de la detención de José Haile, el “ex arbolito” acusado en Brasil
Caso ABES | Impugnaron la decisión de un juez que se arrepintió de su propio fallo
City Bell insegura: ahora asaltaron a una médica
Deportes
VIDEO. Trámite superado: Gimnasia goleó a Acassuso y pasó a Octavos de Copa Argentina
Gimnasia y el cuarto éxito del nuevo interino que aleja cualquier apuro por definir al DT
Pata Pereyra: “Estamos en la pelea y vamos con todo”
Los hinchas le hicieron el aguante al Lobo
Si hay gol de Barros Schelotto es un golazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla