Operarían a Susana Giménez: sufre fuertes dolores, qué se sabe sobre su salud

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Después de realizarse un tratamiento en España, Susana Giménez no mejoró y, según algunas informaciones, tendría que someterse a un nuevo procedimiento.
Así, la salud de Susana se volvió noticia por una preocupante actualidad que trascendió en las últimas horas, ya que podría someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico por dolores en una vértebra y una de sus rodillas.
Según revelaron en la tele, la diva viajó a España y cumplió con varias sesiones de un tratamiento para paliar las molestias, pero no mejoró y al respecto comentaron: “No es una intervención, pero se hace en un quirófano; no hay nivel quirúrgico grave. Es la inclusión de un producto suizo-alemán de alta tecnología que lo venía probando”.
Recordemos que en el mes de marzo, la propia diva se refirió al tema: “Fue un tratamiento con una máquina y una bomba de diapasón; los nombres son rarísimos, pero no fue con células madre”, dónde además explicó: “Me hice un tratamiento para la hernia de disco y una rodilla que me dolía muchísimo… Estuve un mes con el tratamiento, iba dos veces por día”.
En este contexto, la diva de los teléfonos podría cancelar su viaje al Mundial de Estados Unidos, donde formaría parte de la cobertura que prepara Telefe.
Mientras tanto, según lo que trascendió, el canal de las pelotas estaría analizando otras opciones, como Ian Lucas para que ocupe su lugar junto a Marley.
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