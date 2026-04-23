"Pedí para comer y me dieron un sanguche de vidrio": fuerte denuncia contra un local de comidas de La Plata

Una vecina de La Plata denunció haber recibido un pedido con fragmentos de vidrio en su interior y el caso generó fuerte preocupación, entre la falta de responsabilidades, respuestas y el problema mayor que pudo haber ocasionado.

El episodio ocurrió en un comercio que ofrece productos aptos para celíacos, Taccoff de calle 49, donde la mujer había solicitado un sándwich a través de una aplicación de delivery. “Me pedí un sanguche de milanesa porque no podía cocinar, estaba trabajando y me di un permitido”, explicó sobre el contexto del pedido.

Al comenzar a comerlo, advirtió la presencia de un elemento extraño que terminó causándole una corte. “Me encontré con un pedazo de vidrio, vidrio en el sanguche, para celíacos”, relató. “Yo mordí y del local me dijeron que se rompió una heladera. No tengo respuestas, ni tampoco me devolvieron la plata”, agregó en relación a la respuesta que recibió tras realizar el reclamo.

La mujer también expresó su preocupación por las posibles consecuencias del hecho: “¿Y si me hubiera tragado ese pedazo?”, se preguntó.

Tras lo sucedido, la vecina realizó el reclamo correspondiente a Defensa del Consumidor, en búsqueda de determinar responsabilidades.