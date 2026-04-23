Vuelven a clausurar un supermercado de La Plata por "vencimientos adulterados"

El supermercado "El Duende" de Tolosa, que en el transcurso de este mes había sido objeto de una clausura por parte de la Municipalidad de La Plata, tras detectarse la comercialización de productos pasados de su fecha de vencimiento, luego de una serie de denuncias formuladas por vecinos de la zona, tuvo que volver a bajar las persianas por reincidir en esa irregularidad, indicaron fuentes oficiales.

El comercio, que se encuentra en 520 entre 3 y 4, había quedado en el ojo de la tormenta hace poco menos de dos semanas ante las acusaciones de ofrecer al público productos no aptos para consumo humano y por incumplimiento sistemático de las normas de seguridad.

Las denuncias formuladas ante la Municipalidad derivaron en un operativo de Control Urbano en el que se constató que en las góndolas convivían alimentos con fechas de caducidad expiradas desde hacía meses.

Según los testimonios recolectados en el barrio, el comercio no solo ofrecía estos artículos, sino que existirían maniobras de remarcación de fechas para reingresar la mercadería vieja al circuito de venta, poniendo en serio riesgo la salud de los clientes habituales.

A decir de vecinos, se trata de un local fue clausurado en reiteradas oportunidades a lo largo de los años. Los habitantes de la zona sostienen que el comercio suele reabrir sus puertas a los pocos días sin realizar el descarte de los productos en mal estado.

Ayer, tras la clausura en la que recayó en abril por decisión del Juzgado de Faltas, el negocio volvió a ser escenario de una nueva inspección a causa de nuevas denuncias y una vez más los inspectores municipales procedieron a la colocaron de una faja de "clausura".

Fuentes de rigor precisaron que, nuevamente, se constataron irregularidades por venta de productos vencidos. Al respecto aseguraron que la situación representa un peligro bromatológico debido a las potenciales consecuencias para la salud humana.

En este marco los vecinos exigen que se refuerce la vigilancia sanitaria para evitar que el ciclo de irregularidades se repita, protegiendo así el bienestar de las familias de la zona.