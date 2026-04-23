Empleados tomaron el Ministerio de Infraestructura en La Plata en medio de un clima de tensión

Los trabajadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia tomaron este jueves el edificio de 7 entre 58 y 59 en el marco de un conflicto por mejores condiciones salariales y por el restablecimiento de funciones de la cartera que -según denuncian- fueron tercerizadas.

Durante la jornada de toma se llevaban a cabo asambleas para poner en común las distintas aristas del reclamo que abarcan: "Recuperación salarial; plan de obra pública; recuperación de misiones y funciones; recuperación del financiamiento externo; apertura de mesa paritarias de sectorial y aumento del 3 por ciento".

En medio de la protesta manifestaron que "mientras los directivos hacen campaña con la inauguración de obras públicas, los trabajadores del ministerio estamos defendiendo nuestros derechos y exigimos que las obras vuelvan a salir de acá y no de estudios tercerizados".

"Queremos nuestro trabajo"

Según explicaron, "están sacando obras públicas con la firma de los directivos pero no están siendo proyectadas y trabajadas acá, no sabemos de dónde salen". "No sabemos si son estudios ‘amigos’ de los directivos o de secretarías paralelas. Encima salen sin capacitación técnica ni coherencia", plantearon.

"Si bien salen de ministerios como Salud o Educación, son obras de gran infraestructura. Esos ministerios no tienen el personal capacitado para que esas obras salgan bien", denunciaron.

En este marco y con la consigna "queremos que nos devuelvan nuestro trabajo", acusaron que "están desmantelando este ministerio y para poder reclamar un aumento de sueldo o pedido de paritarias necesitamos antes tener trabajo".

"Necesitamos que nos entiendan"

Respecto de la situación salarial y laboral sostuvieron que "hay compañeros contratados sin renovación desde enero y que están viniendo a ‘trabajar’ sin cobrar desde diciembre".

"Entendemos la falta de dinero de la Provincia, entendemos el no diálogo con Nación, pero necesitamos que el ministro y los directivos nos entiendan a nosotros", reclamaron.

"Nuestro salario básico es de $250.000 y el resto es un arreglo con directivos. El día de mañana vienen otros directivos y nos quedamos con ese sueldo, necesitamos un blanqueo de todo nuestro sueldo", deslizaron