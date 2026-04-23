Empleados tomaron el Ministerio de Infraestructura en La Plata en medio de un clima de tensión

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Los trabajadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia tomaron este jueves el edificio de 7 entre 58 y 59 en el marco de un conflicto por mejores condiciones salariales y por el restablecimiento de funciones de la cartera que -según denuncian- fueron tercerizadas.
Durante la jornada de toma se llevaban a cabo asambleas para poner en común las distintas aristas del reclamo que abarcan: "Recuperación salarial; plan de obra pública; recuperación de misiones y funciones; recuperación del financiamiento externo; apertura de mesa paritarias de sectorial y aumento del 3 por ciento".
En medio de la protesta manifestaron que "mientras los directivos hacen campaña con la inauguración de obras públicas, los trabajadores del ministerio estamos defendiendo nuestros derechos y exigimos que las obras vuelvan a salir de acá y no de estudios tercerizados".
Según explicaron, "están sacando obras públicas con la firma de los directivos pero no están siendo proyectadas y trabajadas acá, no sabemos de dónde salen". "No sabemos si son estudios ‘amigos’ de los directivos o de secretarías paralelas. Encima salen sin capacitación técnica ni coherencia", plantearon.
"Si bien salen de ministerios como Salud o Educación, son obras de gran infraestructura. Esos ministerios no tienen el personal capacitado para que esas obras salgan bien", denunciaron.
En este marco y con la consigna "queremos que nos devuelvan nuestro trabajo", acusaron que "están desmantelando este ministerio y para poder reclamar un aumento de sueldo o pedido de paritarias necesitamos antes tener trabajo".
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Respecto de la situación salarial y laboral sostuvieron que "hay compañeros contratados sin renovación desde enero y que están viniendo a ‘trabajar’ sin cobrar desde diciembre".
"Entendemos la falta de dinero de la Provincia, entendemos el no diálogo con Nación, pero necesitamos que el ministro y los directivos nos entiendan a nosotros", reclamaron.
"Nuestro salario básico es de $250.000 y el resto es un arreglo con directivos. El día de mañana vienen otros directivos y nos quedamos con ese sueldo, necesitamos un blanqueo de todo nuestro sueldo", deslizaron
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