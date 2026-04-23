Chloe Bello rompió el silencio sobre su historia de amor con Gustavo Cerati: "Nos casábamos en Marruecos"  

La ex modelo Chloe Bello recordó el romance que tuvo con Gustavo Cerati y reveló detalles íntimos de su relación con el artista.

Así, confesó que aún guarda el vestido de novia que iba a usar en el casamiento que celebrarían en Marruecos.

Bello relató que el vínculo estuvo atravesado por una fuerte intensidad entre ambos. El noviazgo también fue marcado por la diferencia de edad: Bello tenía 22 y Cerati, 50.

“Él me correteó cuatro años. Yo no quería saber nada, era mucho más grande que yo. Hasta que finalmente accedí a salir y nos enamoramos. No nos separamos más”, contó.

Pero, la historia duró unos pocos meses antes de ser interrumpida por la tragedia, pero eso no quita que, la ex modelo lo recuerda con cariño. “A las dos semanas estábamos viviendo juntos. Fue muy intenso”, confesó.

“La relación no pudo haber sido más romántica. La verdad es que me ponen los pelos de punta”, agregó.

Bello también expresó que el músico le escribía cartas, que hasta el día de hoy conserva. Otra cosa que también guarda es el vestido de novia que planeaba usar, ya que, según confirmó, estaban a punto de concretar una boda en Marruecos. “Estábamos a dos semanas de casarnos”, confesó.

La mujer guardó el silencio durante años respecto a la relación que tuvo con el artista, pero esta vez señaló: “Tengo el vestido en casa, todo”.

Por último, la ex modelo abrió su corazón y explayó un poco sobre lo duro que fue para ella procesar la tragedia que le ocurrió al cantante: “Sufrí muchísimo. Delirios, básicamente. Era muy chica y fue muy delicado el tema, pero realmente lo que tuve que sufrir por eso fue fatal”, cerro sobre el fallecimiento de Gustavo Cerati.