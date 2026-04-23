La fiscal solicitó archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial

La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia por el viaje a Estados Unidos de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial, al no advertir la configuración de delito alguno.

Según surge de la presentación, a partir de informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete sobre la aeronave y los gastos del viaje, no se verifican los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras del Capítulo VII.

Asimismo, el análisis del número de integrantes de la comitiva oficial en relación con la capacidad del avión Boeing 757-200, con 39 plazas, indica que la invitación a Bettina Julieta Angeleti se encuadra en un uso razonable de las facultades discrecionales de la Presidencia.

El dictamen también señaló que la decisión carece de entidad para configurar los delitos denunciados, dado que no implicó erogación presupuestaria particular o extraordinaria y que existían más de diez plazas disponibles en cada tramo aéreo entre el 6 y el 11 de marzo.

El escándalo

El funcionario insistió con que no hizo uso de fondos públicos para los viajes denunciados, aún cuando en el de EE UU registró a su esposa en el avión presidencial y en el alojamiento de la comitiva. Señaló que se afrontó con gastos familiares. Justificó la presencia de su mujer en el hecho de que estaría “deslomándose una semana en Nueva York”, lo que agigantó la polémica y lo convirtió en el centro de burlas en las redes. Luego, reconoció su error en una usar ese término.

A esa situación se sumaron imágenes de Adorni realizando una viaje a Punta del Este con su familia en un vuelo privado el fin de semana largo por Carnaval. Del viaje familiar, que el jefe de Gabinete concretó durante el último feriado de carnaval, también participó el periodista y empresario Marcelo Grandio, quien actualmente conduce un programa en la TV Pública y cuyas declaraciones complicaron más al funcionario.

Ante ello, Adorni consiguió el respaldo de lo más alto del Gobierno, incluido el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei (ella es su terminal política) y hasta el asesor Santiago Caputo, que se supone está en el bando interno contrario.