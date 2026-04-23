"Pocha", historia viva de La Plata: cumplió 101 años y fue la mujer del primer canillita de 1 y 44

En una casa cargada de recuerdos en Tolosa, rodeada de afectos y anécdotas que atraviesan más de un siglo, Alicia Úrsula Cappareli de Roldán —para todos, simplemente “Pocha”— celebró sus 101 años de vida convertida en un verdadero emblema de la historia cotidiana de La Plata.

Su vida está íntimamente ligada a una postal que marcó a generaciones de platenses: la esquina de 1 y 44, donde su esposo, Juan Roldán, se convirtió en el primer canillita del lugar. Desde allí, entre diarios, saludos y rutinas que ya son parte de la memoria urbana, Pocha fue testigo privilegiada del crecimiento de la ciudad, acompañando una actividad que durante décadas fue punto de encuentro y de información para vecinos.

En declaraciones que hizo a el móvil de EL DÍA, contó: "Fue ama de casa y kiosquera toda la vida. Me gusta todo de la ciudad, la gente, el barrio y toda mi familia. Tuvimos un kiosco muchos años, muy amable la gente, hoy cambio todo mucho".

Vecina de toda la vida de Tolosa, Pocha supo construir una historia familiar sólida y numerosa. Es madre de Gloria y Diana, y su familia se extiende con orgullo a su yerno Beto Paternó, sus nietos Evangelina, Juan Marcos y Emanuel Paternó, y sus bisnietos Máximo, Felicitas, Angelina e Irina Paternó, quienes hoy celebran no solo su cumpleaños, sino también el legado de una mujer que atravesó generaciones.

Quienes la conocen destacan su carácter cálido, su memoria intacta y su amor incondicional por la ciudad que la vio crecer. Hincha fiel de Estudiantes de La Plata, Pocha siguió de cerca las alegrías y tristezas del equipo, sumando otra pasión a una vida ya rica en historias.

"Soy de Estudiantes de La Plata al igual que toda la familia. Me acuerdo que iba cuando era mas chica cuando jugaba contra Boca", dijo Pocha a este medio.

"Como no va a Misa presencial, todos los domingos le traen la Eucaristía", finalizó su hija.

A sus 101 años, Pocha no solo representa el paso del tiempo, sino también la permanencia de valores simples: la familia, el trabajo y el arraigo. Su historia es, en definitiva, un reflejo de la identidad platense, esa que se construye en las esquinas, en los barrios y en las vidas que, como la suya, dejan huella.