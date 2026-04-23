Las vacunas del calendario nacional no alcanzaron la cobertura mínima recomendada, según surge del último informe de Coberturas de Vacunación elaborado por CIPPEC en alianza con MSD. La tendencia, sostenida desde 2018, compromete la inmunidad colectiva y aumenta el riesgo de reaparición de enfermedades que ya estaban controladas.

El umbral necesario para garantizar la protección colectiva es del 95%. Sin embargo, como señala el informe, ninguna de las vacunas del calendario obligatorio y gratuito logró alcanzarlo en los últimos años, y la caída se extiende a todas las etapas de la vida.

Los números son elocuentes. El refuerzo de la triple viral llegó apenas al 46,7% en niños de 5 años, cuando hace menos de una década superaba el 90%. La cobertura contra la poliomielitis en el mismo grupo descendió al 47,6%. Entre 2022 y 2024, alrededor de 1,7 millones de niños y niñas no recibieron alguna de las vacunas correspondientes a su edad.

En adolescentes, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano alcanzó el 55,5% en mujeres y el 50,9% en varones, muy por debajo de los niveles registrados años atrás. Los adultos mayores tampoco escapan a la tendencia.

La desinformación en redes sociales y la falta de recomendación activa de los equipos de salud también inciden, en especial entre jóvenes de 15 a 25 años. A eso se suma una percepción de riesgo debilitada por el propio éxito histórico de la vacunación.