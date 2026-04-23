Felipe Pettinato fue al cine luego de la condena por la muerte de su amigo

Felipe Pettinato reapareció en redes sociales tras recibir la condena de tres años en suspenso por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo, razón por la cual no irá a prisión. El hijo de Roberto Pettinato asistió a la función de estreno de “Michael”, la biopic de Michael Jackson, junto a una amiga.

Su salida nocturna de este jueves llega a tan solo días del veredicto oficial de los jueces, quienes exigieron que Felipe simplemente debería continuar con su tratamiento de rehabilitación y desintoxicación de drogas y recibir cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

A través de dos posteos que subió en su cuenta de Instagram, el imitador de Michael Jackson se presentó en un cine de Capital Federal junto a su amiga “Stefy”. “Estamos llegando a ver a Michael, bastante tarde el estreno”, se le escucha decir en el clip.

Una vez finalizada la película, subió otro video burlándose de su amiga por quedarse durmiendo en la sala de cine. En ambas imágenes se lo ve con buena energía, aliviado y disfrutando de la velada.

Condena condicional

Felipe Pettinato fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo ocurrida el 16 de mayo de 2022 a raíz de un incendio en su departamento del barrio porteño de Belgrano y no irá preso.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 declaró penalmente responsable al hijo del saxofonista y conductor Roberto Pettinato por el delito de “incendio culposo seguido de muerte” y el veredicto incluye la sentencia a nueve meses de prisión por abuso sexual simple en perjuicio de la hija de su ex pareja, impuesta en abril de 2024.

Los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle consignaron que deberá fijar un domicilio, continuar con su tratamiento de rehabilitación y desintoxicación de drogas y recibir cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.