Denuncian que los trenes también redujeron frecuencias en La Plata y hablan de "ferricidio"

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El sindicato La Fraternidad difundió un informe en el que da cuenta de esta problemática que afecta al ramal de la Línea Roca y al resto de las que operan en el AMBA
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En medio del caos de los micros, que hace casi un mes decidieron reducir las frecuencias tanto en La Plata como en distintas localidades de la Provincia, denunciaron que los trenes también ofrecen menos servicios. A través de un comunicado, y utilizando la palabra “ferricidio”, el sindicato La Fraternidad, que representa a los maquinistas ferroviarios, difundió un informe en el que sostiene que las frecuencias de trenes de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre los que se encuentran los del ramal del Tren Roca, se redujeron un 33% en estos dos años.
El dato surge de un relevamiento propio sobre la operación del sistema en el que detalla falencias en la falta de mantenimiento en la infraestructura, la escasez de material rodante y la disminución de personal operativo: “la falta de repuestos y la menor disponibilidad de formaciones contribuyen a reducir las frecuencias, mientras que la salida de trabajadores sin reemplazo agrava la situación”.
Según el diagnóstico gremial, el deterioro se profundizó en los últimos dos años, impactando tanto en las condiciones de las vías como en la prestación cotidiana. En ese sentido, indicaron que “la falta de repuestos y la menor disponibilidad de formaciones contribuyen a reducir las frecuencias, mientras que la salida de trabajadores sin reemplazo agrava la situación”. Asimismo se resalta la situación salarial del sector que, en la gestión Milei, registra “una pérdida superior al 40% en términos reales”, según La Fraternidad.
Por otra parte, señalaron que los trenes -tanto estatales como privados- circulan a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora y que se producen alrededor de tres descarrilamientos diarios, en su mayoría vinculados al estado de la infraestructura ferroviaria.
Respecto a los servicios de larga distancia, el gremio afirmó que la mayoría dejó de funcionar. A esto se suman ramales suspendidos o con funcionamiento irregular en distintas regiones del país, además de servicios regionales con restricciones o circulación intermitente.
Entre los recorridos afectados se encuentran conexiones como Retiro-Tucumán, Retiro-Córdoba, Buenos Aires-Mendoza, Constitución-Bahía Blanca y Once-Pehuajó, entre otros. También se registran inconvenientes en servicios turísticos y regionales, como el Tren de las Sierras y el Tren del Chaco.
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