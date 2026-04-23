Impactaron a un avión de Aerolíneas en Chile y se vivió un momento de susto

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Un incidente operacional entre dos aeronaves comerciales alteró la actividad nocturna del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (SCL) y volvió a poner el foco en la seguridad de las maniobras en plataforma.
Un Airbus A321 de LATAM, que era remolcado hacia otra posición, impactó la sección posterior de un Boeing 737-800 de Aerolíneas Argentinas, que se encontraba detenido a la espera de autorización para despegar.
Según informó la aerolínea de bandera argentina a la Agencia Noticias Argentinas, la aeronave afectada era el vuelo AR1267, programado para cubrir la ruta Santiago de Chile–Aeroparque Jorge Newbery.
El contacto se produjo durante la noche del miércoles 22 de abril y afectó la barra estabilizadora del avión con matrícula LV‑FVN, lo que obligó a retirarlo de servicio para inspecciones técnicas de rutina. Aunque los primeros análisis indicaron que los daños eran menores, los protocolos de seguridad vigentes determinaron la cancelación del vuelo.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile inició una investigación para establecer las responsabilidades y las circunstancias exactas que derivaron en la colisión en plataforma.
De acuerdo con fuentes aeronáuticas, este tipo de incidentes suele relacionarse con fallos de coordinación entre señaleros (marshallers) y operadores de tractores de remolque, o con errores en la percepción de distancias, especialmente en condiciones de visibilidad nocturna dentro de aeropuertos de alto tráfico como el de Santiago.
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Desde LATAM, la compañía confirmó el hecho a través de un comunicado, en el que precisó que el contacto ocurrió “durante el rodaje previo al despegue del vuelo LA756, que se disponía a cubrir la ruta Santiago–São Paulo”.
La aerolínea indicó que se activaron los protocolos internos de seguridad y que se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido, al tiempo que señaló que su aeronave también registró daños menores en un ala.
Tras el impacto, Aerolíneas Argentinas puso en marcha un plan de contingencia para asistir a los pasajeros del vuelo cancelado. La empresa informó que la seguridad de pasajeros y tripulación nunca estuvo comprometida y que no se registraron heridos.
La mayoría de los viajeros fue trasladada en el vuelo 5008 de Sky Airline, que partió hacia Buenos Aires a las 00:40 del jueves 23, mientras que el resto completó su regreso en el servicio AR1281. La rápida redistribución de los pasajeros evitó que quedaran varados en la terminal chilena y evidenció la existencia de acuerdos de protección mutua entre aerolíneas que operan rutas regionales de alta densidad.
“En relación al vuelo AR1267 que cubría la ruta Santiago de Chile - Aeroparque J. Newbery, la aeronave Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenida y en espera para su despegue, recibió un golpe por detrás por parte de una aeronave de LATAM en traslado hacia otra posición. El impacto produjo daños en la barra estabilizadora del equipo de Aerolíneas Argentinas, quedando el avión fuera de servicio. De acuerdo a los primeros relevamientos, se tratan de daños menores”, indicó el comunicado de la compañía estatal.
Destacaron que “en ningún momento estuvo en juego la seguridad de los pasajeros y tripulación, que fueron desembarcados de acuerdo a los protocolos de seguridad y reubicados en vuelos sucesivos. La mayoría de ellos abordaron anoche el vuelo de Sky 5008 con salida a Aeroparque a las 00.40 Hs, mientras que el resto de los pasajeros fueron reubicados en el vuelo AR1281”.
Finalmente señalaron que “Aerolíneas Argentinas reafirma su compromiso máximo con la seguridad operacional, y lamenta los inconvenientes que se hayan derivado de este incidente. Además, se informa que la compañía ya inició los trámites de reclamo correspondientes por el daño producido”.
El incidente genera ahora una presión adicional sobre la programación de vuelos regionales, ya que el Boeing 737‑800 LV‑FVN deberá permanecer en Santiago hasta recibir el alta técnica correspondiente ya que la aeronave deberá someterse a inspecciones no destructivas (NDT) para descartar microfisuras en la estructura posterior.
El flujo de pasajeros entre Santiago de Chile y Buenos Aires es uno de los más relevantes del Cono Sur, tanto por motivos comerciales como turísticos. En ese contexto, la colaboración de Sky Airline para trasladar a los pasajeros afectados fue destacada por fuentes del sector como una señal de la madurez de los protocolos de contingencia en el mercado aerocomercial regional.
Mientras avanza la investigación de la DGAC chilena, las operaciones en el aeropuerto Arturo Merino Benítez continuaron con normalidad, aunque el episodio dejó en evidencia la importancia de extremar los controles de seguridad en plataforma en aeropuertos con alta densidad de movimientos y operaciones nocturnas.
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