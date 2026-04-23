Destrucción del empleo: por reconversión o las malas políticas públicas

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El presidente Javier Milei y sus funcionarios económicos suelen exaltar con vehemencia los logros realizados por su política económica. Por cierto, no son pocos. Se logró reducir abruptamente la inflación luego de haber estado en noviembre del 2023 al borde de la hiperinflación, más allá de que ahora la tasa mensual se esté resistiendo a seguir bajando como lo muestra el 3,4% de marzo.

Muy positiva es también la recuperación de la actividad económica que, según el EMAE, en los dos años de gestión aumentó más del 6%. También cuenta la baja de la pobreza que pasó de 53% a principios del 2024 a 28% de la población en la segunda mitad del 2025; nivel similar al que tenía en el 2017, año previo a que se desatara la crisis inflacionaria.

Ahora donde los logros hacen agua es en el tema de empleo. En el 2025 hubo un leve aumento de la tasa de desempleo y el tipo de empleo que más creció fue el cuentapropismo informal. En términos de empleos asalariados registrados en el sector privado se observa una caída de 200.000 trabajadores entre noviembre del 2023, antes que asumiera el actual gobierno, y diciembre del 2025. El salario real formal promedio está en un nivel similar al que tenía en noviembre del 2023. O sea, con estabilidad el salario real no pudo recuperar lo que perdió en la casi hiperinflación.

En este marco, el Presidente reconoció que los procesos de mejoras no avanzan a la misma velocidad. Esta declaración sugiere que todos los sectores económicos van mejorando sólo que unos más rápido que otros. Así las cosas sería cuestión de tiempo y paciencia para ver mejoras contundentes para todos.

Capaz que es mejor mirar los datos y comprobar si las mejoras son a ritmos diferentes o está habiendo algún otro fenómeno. Si uno mira la evolución del PBI y del empleo asalariado registrado en empresas privadas por sector de actividad entre el 2024 y el 2025 se encuentra con:

Sectores dinámicos, como agro y pesca, que crecieron en PBI y empleo. Sectores como comercio y educación privada que no crecieron mucho pero van adelante en términos de PBI y empleo. Después hay sectores que cayeron fuerte como industria y construcción tanto en PBI como en empleo.

También hay sectores muy dinámicos en términos de PBI pero destructores de empleo, como actividad financiera; minería, petróleo y gas; hoteles y restaurantes.

Distintas situaciones según el sector

Entonces, no hay avances a distintos ritmos. Hay sectores que van para adelante a distinto ritmo (agro y pesca versus comercio y educación), hay sectores que van para atrás (industria y construcción) y hay sectores que van para adelante con la producción pero para atrás con el empleo porque se están reconvirtiendo (banco, mineras y petroleras y hoteles y restaurantes).

¿Qué hacer para que todos vayan para adelante? Hay que diferenciar lo que es reconversión de lo que es mala política pública. Parte de la destrucción de empleos es consecuencia de empresas que reorganizan sus modos de producción para adaptarse a las nuevas reglas de juego. La baja de la inflación y la mayor integración al mundo exigen mayores niveles de eficiencia. En estos casos, las pérdidas de empleo forman parte de un proceso socialmente costoso, pero muy necesario, para que la gente se reinserte en nuevos empleos más productivos.

La otra parte de la destrucción de empleos que se explica por reglas que desalientan la producción y la generación de empleos. La falta de crédito, impuestos distorsivos, los excesos de burocracia y el paupérrimo estado de la infraestructura no generan condiciones para aumentar las ventas y los empleos, por el contrario, fuerzan a las empresas a despedir trabajadores. Un caso paradigmático se da en la construcción. La falta de obra pública nacional y provincial produjo deterioro de la infraestructura y caída del empleo; tan fuerte es la caída del empleo en la construcción en infraestructura que explica un tercio del total de la caída en el empleo asalariado formal.

Para que las mejoras empiecen a ser para todos a distinto ritmo, como dice el presidente, hay que facilitar (no obstruir) la reconversión de las empresas y también avanzar en el ordenamiento tributario, regulatorio y del crédito al consumo y la producción y recuperar la inversión en infraestructura.

No es mala la destrucción de empleos por reconversión. La mala destrucción de empleos es la que se produce por malas políticas públicas.