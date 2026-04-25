El desafío de Milei entre una economía partida

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En el Gobierno quieren dar vuelta la página. Y la urgencia es palpable en despachos oficiales.

El primer trimestre fue malo a tal punto que el mismo Javier Milei empezó a pedir “paciencia” y admitir que “no todos están mejor”. Lo dijo más de una vez, toda una novedad para quienes se jactan de ser “el mejor gobierno de la historia argentina”. El sincericidio del Presidente fue la prueba irrefutable de que cierto malestar social por una economía que se discute (y mucho) llegó a lo más alto del poder.

Los mismos encuestadores que Milei recibía (de vez en cuando) en la Quinta de Olivos o en la Rosada le marcan el mismo diagnóstico. Federico Aurelio, el titular de Aresco y uno de los mejor rankeados por el Presidente y con quien tiene diálogo, es contundente en su análisis: “La cuestión que más preocupa a la gente en su vida cotidiana es claramente la economía”. Esa es la respuesta del 60% de los encuestados. Y dice que dentro de los problemas económicos, en primer lugar aparece el empleo y luego la inflación. Lo que debería ser “el fuerte” de un presidente economista ahora es su debilidad. Nadie es profeta en su tierra.

Las frases grandilocuentes del equipo económico tampoco convencen. Luis Caputo, que estuvo en Washington pasando ingeniosamente la gorra ante organismos multilaterales (Banco Mundial, BID y la CAF) para que le salgan de garante y así conseguir hasta US$ 3.000 millones con inversores privados para pagar los vencimientos de julio (que suman US$ 4.300 millones), prometió que “los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”. Tampoco suena realista.

Pablo Goldin, director de Macroview (la consultora de Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo), no ve un cimbronazo macroeconómico como los que sufrieron los últimos gobiernos en su tercer año, pero tampoco resultados que consoliden al Gobierno de Milei y el programa. “Hay un nivel de actividad partido. Hay 20% o veintipico de la economía que anda bien, la mitad de la economía mal, y el resto está flotando. Además, con una tasa de inflación que no termina de ceder. Entonces, es esa paradoja. Estás camino a un año electoral. Crisis, no. Resultados, tampoco”, advierte.

Va a ser una película distinta a los terceros años de otros presidentes, dice Goldin, como fueron los casos de Carlos Menem y Néstor Kirchner. “Eran presidentes que al tercer año, cuarto año de su gobierno, tenían resultados supercontundentes. Y tenías a Cristina Fernández en su segundo mandato, Mauricio Macri y Alberto Fernández, que a su tercer año de gobierno estaban con crisis macroeconómica. Milei no tiene crisis macro, pero tampoco tiene los resultados de Menem y de Kirchner”, explica.

“Entonces, estás en un gris que no terminamos de saber si vamos hacia una consolidación política y económica del gobierno o si vamos a un a un deshilachamiento político y del programa económico que ya va camino al cuarto año y a una elección”, remarca el director de Macroview.

Por lo pronto, el Gobierno mantiene la obsesión de bajar la inflación como sea. Estimaciones privadas confirman que en abril el IPC podría dar entre 2,3% y 2,5%. La baja del dólar y la aspiradora de pesos del Tesoro van en ese camino. Incluso se viene incumpliendo el programa monetario que se anunció a finales del año pasado. Se decía que el BCRA iba a comprar dólares emitiendo pesos, pero que no iba a esterilizarlos.

“Todo lo que emite el BCRA para comprar dólares es absorbido por el Tesoro y la misma entidad monetaria vía venta de bonos atados al dólar. Así, el Gobierno mantiene la lógica de restringir la cantidad de pesos en la economía para minimizar la probabilidad de depreciación y aceleración de la inflación”, apunta Empiria, la consultora de Hernán Lacunza. De hecho, la base monetaria en el año se contrae más de $3 billones. El Tesoro muestra un rollover de más de 100% en las licitaciones. Todo para que no queden pesos.

El dólar es otra ancla que profundizará el oficialismo para contener los precios y forzar una desinflación que le permita recuperar protagonismo. El dólar minorista está en $1.380 y profundizaría la tendencia descendiente en las próximas semanas y meses con la liquidación de divisas por la cosecha. En el sector esperan que se vendan a razón de US$ 3.500 millones por mes. Esto golpearía al tipo de cambio en un contexto de encarecimiento en dólares notable: inflación en pesos y tipo de cambio en caída en términos nominales.

Algunas cuentas que hacen consultores que trabajan específicamente para el Círculo Rojo (los “enemigos” de Milei) marcan que la dinámica cambiaria puede ser problemática para los “empresaurios” que no pueden competir. Cuentan que el tipo de cambio postriunfo de LLA, aquella devaluación de $390 a $800, hoy equivaldría -sumando la inflación acumulada- a un dólar de $2.000.

“¿La economía argentina de 2026 está mejor preparada que la economía argentina de 2023 para convivir con un tipo de cambio real tanto más bajo? ¿Somos tan diferentes, somos tanto más competitivos, somos tanto más productivos, como para decir que aquel dólar no servía y este dólar que viene ahora sí sirve?”, dijo el economista del Círculo Rojo.

Lo cierto es que la expectativa cambiaria es de bastante calma, al menos en el primer semestre. La apreciación real ya supera el 12% y podría ser peor. Los plazos fijos en pesos pagan menos del 2% mensual pero ese equilibrio monetario sería transitorio. Un banquero privado con llegada directa a Santiago Bausili, el titular del Central, prevé un dólar a $1.700 para finales de año. “Se va a acelerar la depreciación luego de la liquidación del agro y vas a tener tasas de interés reales positivas. Pero en el medio todo esto la va a servir al Gobierno para presionar hacia abajo la inflación”.

El Gobierno tratará de volver a enamorar con un garrotazo a la inflación y un dólar barato. Pero no hay medidas para el nivel de actividad. Se discutirá, entonces, que tonalidad de gris es la economía mileísta.