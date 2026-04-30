Violento choque frente a la Estación de Tolosa: una motociclista herida 

Un impactante accidente de tránsito se registró este jueves pasadas las 13:00 horas en la intersección de la avenida 1 y la calle 528, frente a la estación de trenes de Tolosa, generando preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Según se pudo reconstruir en el lugar, una motocicleta y un automóvil colisionaron con violencia, dejando a una mujer tendida sobre el asfalto y la moto completamente destruida. Testigos señalaron que, tras el impacto, se vivieron momentos de tensión mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del SAME.

En tanto, efectivos policiales acudieron rápidamente y procedieron a cortar el tránsito en la zona para facilitar las tareas de asistencia y peritaje, lo que generó demoras en una de las arterias más transitadas del barrio. El siniestro ocurrió a metros de la Estación Tolosa, un sector con alto flujo vehicular y ferroviario, donde los vecinos advierten desde hace tiempo sobre la necesidad de mayores medidas de seguridad vial.

Hasta el momento no trascendió oficialmente el estado de salud de los involucrados, mientras se aguarda la intervención de los servicios médicos y las pericias para determinar cómo se produjo el choque.

Cabe recordar que en la zona de Tolosa se han registrado distintos accidentes en los últimos tiempos, algunos incluso con consecuencias fatales, lo que mantiene en alerta a la comunidad por la reiteración de estos episodios .

El hecho vuelve a poner en foco la problemática de la seguridad vial en La Plata y la urgencia de reforzar controles en puntos críticos de circulación.