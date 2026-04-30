Verónica Ojeda contó cómo vivía Maradona: "No había aparatología ni para tomar la presión”

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La sexta audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona estuvo marcada por la reanudación del testimonio de Verónica Ojeda, quien volvió a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y lanzó duras acusaciones contra los imputados al sostener que “mataron al padre de su hijo”.
La madre de Dieguito Fernando retomó su exposición tras la suspensión de la jornada anterior por fallas técnicas y adelantó que podría aportar un nuevo audio de la reunión realizada en la Clínica Olivos, donde se definió la internación domiciliaria del ex futbolista en el barrio San Andrés, en Tigre. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón aceptaron la incorporación del material, que será analizado junto a otra grabación ya presentada en el expediente.
Durante su declaración, Ojeda se quebró en varias oportunidades y apuntó contra el equipo médico que asistía a Maradona. Aseguró que la vivienda donde cursaba la internación no contaba con condiciones adecuadas, al señalar que “no había aparatología ni para tomar la presión” y que la heladera estaba “llena de vinos, cervezas y bebidas energizantes”, sin presencia de agua mineral.
También describió el deterioro físico del ex capitán de la Selección y recordó que la última vez que lo vio con vida, el 23 de noviembre de 2020, “tenía olor en el cuerpo, estaba barbudo y era una pelota”. En ese contexto, responsabilizó a integrantes del entorno y del equipo de salud, entre ellos al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov, cuya actuación volvió a quedar bajo cuestionamiento tras la exhibición de audios.
En una de las grabaciones difundidas por la fiscalía, Cosachov afirma que ella, Luque y el psicólogo Carlos Díaz estaban “en la misma línea”, mientras que otro mensaje atribuido a Díaz generó indignación en la sala. Ojeda denunció además haber sido descalificada por el profesional y habló de una supuesta “manipulación” en torno a Maradona.
La audiencia también incluyó el testimonio del médico vecino Collin Campbell, quien fue el primero en asistir al ex futbolista el día de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020, en Benavídez.
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Para la tarde se prevé la declaración de Díaz, uno de los siete acusados por homicidio simple con dolo eventual, quien podría dar su versión de los hechos tras no haber podido hacerlo en la jornada anterior. Mientras tanto, el testimonio de Ojeda continúa siendo uno de los ejes centrales del proceso por su cercanía con la víctima y el detalle de sus acusaciones.
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