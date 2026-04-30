Conmoción en Punta Lara: encontraron el cuerpo del pescador que seguía desaparecido en el Río de la Plata
Conmoción en Punta Lara: encontraron el cuerpo del pescador que seguía desaparecido en el Río de la Plata
Informe de la UNLP | ¿Cuánto influyen los productos importados en los comercios platenses?
VIDEO.- Barrio Norte shockeado por el crimen de la comerciante en La Plata: "Era una mujer muy trabajadora"
VIDEO. Imprudencia al volante en La Plata: una “avivada” peligrosa que se repite en Camino Centenario
Nueva suba en las cuotas de los colegios privados de la Provincia: de cuánto será el aumento
La escultura de la Loba Capitolina de Rómulo y Remo volvió a la Plaza Italia
Autorizan otro aumento de la tarifa del gas a partir de mañana en La Plata
Salió el cronograma de pagos en la Provincia: ¿cuándo cobran los docentes y los estatales?
Milei visitó el portaviones estadounidense "USS Nimitz", que se encuentra en Mar del Plata
¡Llegó Vito! La primera foto del hijo de Belén Ludueña y Jorge Macri que se hizo viral en las redes
Gimena Accardi y Seven Kayne blanquearon su romance tras una escapada a la Costa Atlántica
En La Plata, Kicillof anunció un refuerzo en medicamentos y calificó de "criminal" el fin del Remediar
Cirugías en riesgo en La Plata: anestesiólogos denuncian que la Provincia "adeuda el 100% de los haberes de 2026"
Un sector del PJ se reúne en Parque Norte para discutir un nuevo armado peronista
Cuenta DNI activa los descuentos de mayo 2026: uno por uno, todos los beneficios
Violento choque frente a la Estación de Tolosa: una motociclista herida
Una científica de la UNLP reclamó un acuerdo social para la minería y el ambiente
LLEGARON A LA PLATA. Está la venta el álbum y figuritas del Mundial FIFA 2026: qué se sabe y dónde comprar
Sorpresa por un auto particular en medio de Plaza Italia: ¿qué pasó?
Conmoción en La Plata: hallaron sin vida a un hombre en su casa de Gonnet
Verónica Ojeda contó cómo vivía Maradona: "No había aparatología ni para tomar la presión”
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
La agenda de Franco Colapinto en el GP de Miami de la Fórmula 1: horario de pruebas, clasificación y carreras
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Denuncian que Israel mantiene "secuestrada" una flotilla integrada por el legislador platense Pablo Giachello
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este jueves junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la nueva sala de Tomografía del Hospital Rossi de La Plata y el depósito del programa Medicamentos Bonaerenses, desde donde se lleva adelante la distribución de fármacos a los 135 municipios. "Esta política está orientada a garantizar el acceso a tratamientos esenciales y a sostener la asistencia sanitaria en los municipios frente al vaciamiento del programa nacional Remediar", indicaron.
Durante la jornada, las autoridades visitaron la sala del tomógrafo del Hospital Rossi que funciona desde diciembre del año pasado; la cual permitió fortalecer la red de diagnósticos por imágenes en la región. Desde el inicio de la gestión, el gobierno provincial lleva entregados 29 tomógrafos a hospitales bonaerenses. Kicillof y Kreplak también recorrieron los avances de obra de la nueva guardia bioquímica que amplía y operativiza el servicio del laboratorio en el hospital.
Luego, el Gobernador visitó el depósito central de medicamentos de la Provincia, ubicado en el Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn”, desde donde se distribuyen fármacos del programa Medicamentos Bonaerenses a centros de salud y hospitales de toda la provincia, frente a la eliminación del programa nacional Remediar. A partir del proceso de desfinanciamiento crítico impulsado por el Gobierno nacional, el vademécum de Remediar se redujo de más de 100 medicamentos a un esquema con proyección de apenas tres insumos, en tanto que las unidades distribuidas cayeron un 55% respecto de 2023.
Frente a ello, la Provincia cubre 45 de los 74 fármacos que componen el programa Medicamentos Bonaerenses -dirigido a personas con cobertura pública exclusiva- para sostener en los 135 distritos la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, infecciones agudas, autoinmunes, anemia, osteoporosis, Parkinson e hipercolesterolemia, entre otras.
Tras recorrer el depósito de medicamentos Kicillof afirmó: “El Gobierno de Javier Milei creó una crisis sin precedentes en nuestro sistema de salud: después de desregular los precios, decidió avanzar con un ajuste cruel para vaciar el programa Remediar y dejar sin asistencia a más de 20 millones de personas”. “Es criminal que el Gobierno nacional corte los medicamentos para las enfermedades más comunes: hace 24 años estaban disponibles en la Argentina para quien no podía pagarlos”, agregó.
LE PUEDE INTERESAR
Milei visitó el portaviones estadounidense "USS Nimitz", que se encuentra en Mar del Plata
LE PUEDE INTERESAR
Cuadernos: José López declaró que “nunca integré una asociación ilícita”
“Como respuesta, desde la Provincia estamos redoblando los esfuerzos para ampliar la inversión y la logística del programa Medicamentos Bonaerenses y asistir a cada uno de los 135 municipios”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Aunque la producción pública nos permite abaratar costos y realizar envíos masivos desde nuestro centro logístico, no podemos sustituir por completo la ausencia del Estado nacional: el único responsable de esta calamidad es el presidente Milei”.
Al acceso a estos 74 fármacos se suman otros 91 ya entregados por diferentes programas bonaerenses, implicando una inversión total de $24.500 millones. De esta manera, se consolida al Estado provincial como actor central en la planificación, financiamiento y gestión de medicamentos.
Al respecto, Kreplak sostuvo: “Mientras el Estado nacional nos redujo un 62% las transferencias vinculadas a insumos y a remedios, desde la Provincia nos esforzamos doblemente por fortalecer las políticas en esta área: Medicamentos Bonaerenses es una estrategia de planificación, compras centralizadas, producción pública y distribución que garantiza el acceso a los fármacos esenciales”. “Aún en un contexto crítico, y con muchos menos recursos, el Gobierno provincial está dando más respuestas a su población”, señaló.
Estuvieron presentes las subsecretarias de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; su par de Políticas de Cuidado, Jonatan Konfino; el director provincial de Política de Medicamentos, Marcos Cocco; el senador provincial Pedro Borgini; la diputada bonaerense Lucía Iañez; el secretario de Gobierno de La Plata, Guillermo Cara; su par de Salud, Soledad Fernández; y la directora ejecutiva del Hospital Rodolfo Rossi, Cecilia Jaschek.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí