El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este jueves junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la nueva sala de Tomografía del Hospital Rossi de La Plata y el depósito del programa Medicamentos Bonaerenses, desde donde se lleva adelante la distribución de fármacos a los 135 municipios. "Esta política está orientada a garantizar el acceso a tratamientos esenciales y a sostener la asistencia sanitaria en los municipios frente al vaciamiento del programa nacional Remediar", indicaron.

Durante la jornada, las autoridades visitaron la sala del tomógrafo del Hospital Rossi que funciona desde diciembre del año pasado; la cual permitió fortalecer la red de diagnósticos por imágenes en la región. Desde el inicio de la gestión, el gobierno provincial lleva entregados 29 tomógrafos a hospitales bonaerenses. Kicillof y Kreplak también recorrieron los avances de obra de la nueva guardia bioquímica que amplía y operativiza el servicio del laboratorio en el hospital.

Luego, el Gobernador visitó el depósito central de medicamentos de la Provincia, ubicado en el Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn”, desde donde se distribuyen fármacos del programa Medicamentos Bonaerenses a centros de salud y hospitales de toda la provincia, frente a la eliminación del programa nacional Remediar. A partir del proceso de desfinanciamiento crítico impulsado por el Gobierno nacional, el vademécum de Remediar se redujo de más de 100 medicamentos a un esquema con proyección de apenas tres insumos, en tanto que las unidades distribuidas cayeron un 55% respecto de 2023.

Frente a ello, la Provincia cubre 45 de los 74 fármacos que componen el programa Medicamentos Bonaerenses -dirigido a personas con cobertura pública exclusiva- para sostener en los 135 distritos la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, infecciones agudas, autoinmunes, anemia, osteoporosis, Parkinson e hipercolesterolemia, entre otras.

Tras recorrer el depósito de medicamentos Kicillof afirmó: “El Gobierno de Javier Milei creó una crisis sin precedentes en nuestro sistema de salud: después de desregular los precios, decidió avanzar con un ajuste cruel para vaciar el programa Remediar y dejar sin asistencia a más de 20 millones de personas”. “Es criminal que el Gobierno nacional corte los medicamentos para las enfermedades más comunes: hace 24 años estaban disponibles en la Argentina para quien no podía pagarlos”, agregó.

“Como respuesta, desde la Provincia estamos redoblando los esfuerzos para ampliar la inversión y la logística del programa Medicamentos Bonaerenses y asistir a cada uno de los 135 municipios”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Aunque la producción pública nos permite abaratar costos y realizar envíos masivos desde nuestro centro logístico, no podemos sustituir por completo la ausencia del Estado nacional: el único responsable de esta calamidad es el presidente Milei”.

Al acceso a estos 74 fármacos se suman otros 91 ya entregados por diferentes programas bonaerenses, implicando una inversión total de $24.500 millones. De esta manera, se consolida al Estado provincial como actor central en la planificación, financiamiento y gestión de medicamentos.

Al respecto, Kreplak sostuvo: “Mientras el Estado nacional nos redujo un 62% las transferencias vinculadas a insumos y a remedios, desde la Provincia nos esforzamos doblemente por fortalecer las políticas en esta área: Medicamentos Bonaerenses es una estrategia de planificación, compras centralizadas, producción pública y distribución que garantiza el acceso a los fármacos esenciales”. “Aún en un contexto crítico, y con muchos menos recursos, el Gobierno provincial está dando más respuestas a su población”, señaló.

Estuvieron presentes las subsecretarias de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; su par de Políticas de Cuidado, Jonatan Konfino; el director provincial de Política de Medicamentos, Marcos Cocco; el senador provincial Pedro Borgini; la diputada bonaerense Lucía Iañez; el secretario de Gobierno de La Plata, Guillermo Cara; su par de Salud, Soledad Fernández; y la directora ejecutiva del Hospital Rodolfo Rossi, Cecilia Jaschek.