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Política y Economía

Un sector del PJ se reúne en Parque Norte para discutir un nuevo armado peronista

Será mañana, con participación de dos miembros de la CGT, un grupo de intendentes bonaerenses y cordobeses y dirigentes de todo el país

Un sector del PJ se reúne en Parque Norte para discutir un nuevo armado peronista
30 de Abril de 2026 | 16:01

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Bajo el lema “el peronismo debate para ser alternativa nacional”, un sector del PJ de distintos puntos del país se presentará mañana en Parque Norte para discutir un nuevo armado del peronismo, de cara a las elecciones de 2027. El espacio, que empezó a tomar forma en los primeros meses de este año, es impulsado por los diputados Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza), el intendente de Pilar, Federico Achával y el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos.

“Necesitamos que nos voten, que la gente crea en nuestro programa. Hay que discutir lo que pasó. Hay que dar certezas que el peronismo no está dando. Y, sobre todo, hay que abrir el debate”, aseguró uno de sus impulsores.

La movida de carácter federal no tendrá un orador único sino paneles con distintas temáticas, como “Desarrollo federal sostenible”, “Trabajo y Producción” y “Economía con inclusión”.

Al encuentro fueron invitados dirigentes de todas las provincias y fueron avisados todos los gobernadores y referentes del peronismo. Consultados sobre la interna que protagonizan sectores internos, como La Cámpora y el kicillofismo, desde el grupo indicaron que “el objetivo de primera mano es no herir susceptibilidades ni generar la idea de que la construcción es contra de alguno de los otros sectores. Sigue la lógica de que cada espacio construye por su lado, más allá de que lo que impulsa este esquema es una discusión sin límites, que abre las puertas hacia el interior del país”.

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