Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Gimena Accardi y Seven Kayne blanquearon su romance tras una escapada a la Costa Atlántica

Gimena Accardi y Seven Kayne blanquearon su romance tras una escapada a la Costa Atlántica
30 de Abril de 2026 | 16:10

Escuchar esta nota

El supuesto vínculo sentimental entre Gimena Accardi y Seven Kayne trascendió el plano de los rumores para posicionarse como uno de los ejes centrales de la agenda del espectáculo. Tras el estreno de una producción audiovisual de tono erótico que ambos protagonizaron, la complicidad entre la actriz y el trapero se trasladó a las plataformas digitales, donde una serie de publicaciones recientes fortaleció la hipótesis de un noviazgo que excede lo profesional.

Un registro audiovisual reciente documentó una estadía de descanso en la Costa Atlántica. En las imágenes se observa a la actriz frente al mar y en la terraza de un complejo habitacional, al tiempo que el músico aparece en una piscina y en momentos de relax con su guitarra. El hecho de que solo ellos dos protagonicen el material captado en la playa fue interpretado por sus seguidores como una confirmación de su proximidad.

A pesar del hermetismo, los usuarios de Instagram detectaron la presencia de Seven Kayne en el fondo de una de las capturas de Accardi. Esta atmósfera de calma y complicidad refuerza la idea de una conexión especial que se desarrolla lejos del ruido urbano.

Las especulaciones sobre esta unión no son nuevas. Durante el mes de noviembre, la dupla captó la atención del público con una serie de composiciones fotográficas que jugaban con la seducción y el proceso creativo. En aquellas imágenes, bajo una iluminación rojiza y estéticas industriales, se pudo ver a los artistas en situaciones de gran cercanía que sugerían un romance incipiente.

Una de las secuencias más comentadas en su momento fue un video que se interrumpió justo antes de un posible beso, lo que generó una fuerte expectativa entre sus fanáticos. En ese mismo contexto, Accardi compartió mensajes sobre la pasión y los desafíos del amor, elementos que sumaron misterio a la narrativa que ambos construyen en sus perfiles públicos.

Hasta la fecha, ninguno de los involucrados emitió un comunicado que ratifique la relación de manera oficial. No obstante, el constante intercambio de gestos y la decisión de compartir tiempo en ámbitos privados parecen indicar que el vínculo se consolida con el paso de los meses. La mezcla entre lo performático y lo personal mantiene al público atento a cada movimiento de esta pareja, que se perfila como una de las más seguidas de la temporada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Estudiantes empató ante el campeón Flamengo pero hizo todo para ganar

VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: ¿cuándo cobran los docentes y los estatales?

Adorni en el Congreso | La denuncia contra Pagano y el traje que compró en una sastrería de La Plata

Destacan investigación del Hospital San Martín

Sorpresa por un auto particular en medio de Plaza Italia: ¿qué pasó?

VIDEO. Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
Últimas noticias de Espectáculos

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Comenzó el rodaje de "El Sobrino", la nueva película de Damián Szifron con producción de Netflix

Los números: el rating de Gran Hermano es una caja de sorpresas

Se separaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini: llevaban 16 años juntos 
Deportes
Chelo Torres: "Ahora que entramos a los playoffs, quiero una revancha contra Estudiantes"
Verónica Ojeda contó cómo vivía Maradona: "No había aparatología ni para tomar la presión”
La agenda de Franco Colapinto en el GP de Miami de la Fórmula 1: horario de pruebas, clasificación y carreras
En Brasil hablan de "batalla campal" por el juego de Estudiantes ante Flamengo: "Dos jugadores merecían la roja"
Fernando Muslera, el héroe copero: "Respetaron la historia de Estudiantes"
La Ciudad
VIDEO. Imprudencia al volante en La Plata: una “avivada” peligrosa que se repite en Camino Centenario
Nueva suba en las cuotas de los colegios privados de la Provincia: de cuánto será el aumento
Informe de la UNLP | ¿Cuánto influyen los productos importados en los comercios platenses?
La escultura de la Loba Capitolina de Rómulo y Remo volvió a la Plaza Italia
"Peligro total" por el levantamiento de la vereda en 21 entre 63 y 64
Policiales
Conmoción en Punta Lara: encontraron el cuerpo del pescador que seguía desaparecido en el Río de la Plata
Violento choque frente a la Estación de Tolosa: una motociclista herida 
VIDEO.- Barrio Norte shockeado por el crimen de la comerciante en La Plata: "Era una mujer muy trabajadora"
Conmoción en La Plata: hallaron sin vida a un hombre en su casa de Gonnet
VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte
Información General
Una científica de la UNLP reclamó un acuerdo social para la minería y el ambiente
Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular
Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas
¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?
Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla