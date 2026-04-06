El Lobo jujeño es líder de la Primera Nacional

La deuda del Congreso con la Provincia, que lleva al estancamiento
Incertidumbre por los micros: los platenses ya ajustan su rutina de viaje
“La misión fue un éxito”, lo que dejó Atenea y el trabajo que sigue
Diluvió en Tucumán: un temporal dejó tres víctimas fatales y graves destrozos
“Tierra fértil” para el delito: crecen los robos en el cordón productivo
Torre Meydan, el próximo hito de Yacoub Real Estate & Developers: así es el exclusivo dúplex que redefine la vida en altura en La Plata
El Gobierno vuelve a la carga por la ley “Hojarasca”: de qué trata
Milei contra Villarruel: habló de “traición” y de “boicot” a su gestión
Alertan por posible llegada de una ciclogénesis con lluvias y vientos
Vuelven las clases a colegios y facultades de la Universidad
El 10 de abril empieza Anses con el pago de jubilaciones y pensiones
Advierten por falta de iluminación en la bajada de la Autopista
Nueva etapa del rodaje de la serie de Netflix en el Pasaje Dardo Rocha
La Luna cada vez más cerca y el récord a superar del Apolo XIII
Dos incendios, dos finales: una muerte y un rescate contrarreloj
Borracho, se metió con su auto en la habitación donde dormía un joven
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En una jornada vibrante para el fútbol del Norte, Gimnasia y Esgrima de Jujuy ratificó su gran presente al vencer por 2-0 a Patronato en el Estadio 23 de Agosto. Con este triunfo obtenido, el equipo dirigido por Hernán Pellerano trepó a lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional, compartiendo la punta con Tristán Suárez pero con un andar que ilusiona a todo el pueblo jujeño.
Desde la llegada de Pellerano, el Lobo ha mostrado una fisonomía clara: solidez defensiva y una pegada letal. El encuentro ante el conjunto entrerriano no fue la excepción.
Gimnasia logró destrabar un partido que se presentaba cerrado gracias a su capacidad para explotar las bandas y la jerarquía de sus hombres de área.
La fortaleza en San Salvador de Jujuy está siendo la clave de esta campaña. Con 5 victorias en 7 partidos disputados en lo que va del torneo, el estadio se ha convertido en un terreno inexpugnable para los rivales.
El DT ha logrado amalgamar un plantel que mezcla experiencia y juventud, destacando la “valentía para salir jugando” como uno de los pilares de su filosofía.
Por otro lado, Deportivo Morón derrotó 1-0 a Sa Telmo con gol de Olivares desde los doce pasos, y se adueñó de la primera colocación de la Zona A del campeonato con 14 puntos, misma cantidad de unidades que Colón, que se encuentra por debajo debido a la diferencia de goles.
LE PUEDE INTERESAR
Goleó el Inter, que se encamina hacia el título en Italia
LE PUEDE INTERESAR
El Mineiro de Domínguez volvió a ganar en el Brasileirao
En Córdoba, Ciudad Bolívar derrotó 2-0 a Racing con los goles de Duarte y Mucignat. Resltado espejo tuvo el partido en Lomas de Zamora entre Los Andes y Chaco For Ever. Asenjo y Viganoni convirtieron para el Milrrayitas. Siguiendo esta misma línea, Almirate Brown también cayó 2-0 ante Defensores de Belgrano con los tantos de Tcherkaski y González.
Además, en la Ciudad Cervecera, Quilmes se impuso 2-1 Deportivo Maipú con los goles de Vera y Lavezzi. Faggioli descontó en el tiro del final para el conjunto mendocino. En tanto que en Santiago del Estero, Mitre no pudo hacer valer la localía y perdió 3-1 frente a Deportivo Madryn. Sosa, Ortiz y Calleros anotaron para los de la Patagonia. Mientras que Fernández marcó para los del Norte argentino.
Por última, el telón de la octava jornada de la Primera Nacional se baja mañana a las 21 en el barrio de Villa Crespo, entre Atlanta y Nueva Chicago.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí