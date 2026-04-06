Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |En la zona a ganó el gallito y es puntero

El Lobo jujeño es líder de la Primera Nacional

El Lobo jujeño es líder de la Primera Nacional
6 de Abril de 2026 | 02:19
Edición impresa

En una jornada vibrante para el fútbol del Norte, Gimnasia y Esgrima de Jujuy ratificó su gran presente al vencer por 2-0 a Patronato en el Estadio 23 de Agosto. Con este triunfo obtenido, el equipo dirigido por Hernán Pellerano trepó a lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional, compartiendo la punta con Tristán Suárez pero con un andar que ilusiona a todo el pueblo jujeño.

Desde la llegada de Pellerano, el Lobo ha mostrado una fisonomía clara: solidez defensiva y una pegada letal. El encuentro ante el conjunto entrerriano no fue la excepción.

Gimnasia logró destrabar un partido que se presentaba cerrado gracias a su capacidad para explotar las bandas y la jerarquía de sus hombres de área.

La fortaleza en San Salvador de Jujuy está siendo la clave de esta campaña. Con 5 victorias en 7 partidos disputados en lo que va del torneo, el estadio se ha convertido en un terreno inexpugnable para los rivales.

El DT ha logrado amalgamar un plantel que mezcla experiencia y juventud, destacando la “valentía para salir jugando” como uno de los pilares de su filosofía.

Por otro lado, Deportivo Morón derrotó 1-0 a Sa Telmo con gol de Olivares desde los doce pasos, y se adueñó de la primera colocación de la Zona A del campeonato con 14 puntos, misma cantidad de unidades que Colón, que se encuentra por debajo debido a la diferencia de goles.

LE PUEDE INTERESAR

Goleó el Inter, que se encamina hacia el título en Italia

LE PUEDE INTERESAR

El Mineiro de Domínguez volvió a ganar en el Brasileirao

En Córdoba, Ciudad Bolívar derrotó 2-0 a Racing con los goles de Duarte y Mucignat. Resltado espejo tuvo el partido en Lomas de Zamora entre Los Andes y Chaco For Ever. Asenjo y Viganoni convirtieron para el Milrrayitas. Siguiendo esta misma línea, Almirate Brown también cayó 2-0 ante Defensores de Belgrano con los tantos de Tcherkaski y González.

Además, en la Ciudad Cervecera, Quilmes se impuso 2-1 Deportivo Maipú con los goles de Vera y Lavezzi. Faggioli descontó en el tiro del final para el conjunto mendocino. En tanto que en Santiago del Estero, Mitre no pudo hacer valer la localía y perdió 3-1 frente a Deportivo Madryn. Sosa, Ortiz y Calleros anotaron para los de la Patagonia. Mientras que Fernández marcó para los del Norte argentino.

Por última, el telón de la octava jornada de la Primera Nacional se baja mañana a las 21 en el barrio de Villa Crespo, entre Atlanta y Nueva Chicago.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo

Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

INFORME | Caos vial en La Plata y la Región: dónde y por qué se producen los siniestros más graves

El nuevo capítulo de la pelea con Milei y un reparto en pleno proceso de revisión

Menos micros, más espera en La Plata: desde mañana, baja la frecuencia del transporte

El peor final por un incendio en Berisso: murió un hombre de 30 años
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo

Diluvió en Tucumán: un temporal dejó tres víctimas fatales y graves destrozos

Los números de la suerte del domingo 6 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

El Lobo sufrió un mazazo que dejó al DT en la cuerda floja

Zaniratto no habló y su continuidad está en duda

Los viajes de Adorni: el fiscal pedirá más medidas

La deuda del Congreso con la Provincia, que lleva al estancamiento

El ciclo tambalea porque el equipo no da seguridad
Últimas noticias de Deportes

El Lobo sufrió un mazazo que dejó al DT en la cuerda floja

El ciclo tambalea porque el equipo no da seguridad

Con la derrota, hubo silbidos a los jugadores

Martínez: “Esta victoria suma muchísimo”
Espectáculos
Termina “The Boys”: la distopía llegó primero
El regreso de una diva: nueve millones de razones para creer en Celine Dion
La diva francesa Isabelle Adjani, cada vez más cerca de ir presa por fraude
El Festival La Plata baila tango culminó con una milonga en el Pasaje
Los chicos crecen: Hailee Steinfeld, ex chica Disney, se convierte en mamá
Política y Economía
Los viajes de Adorni: el fiscal pedirá más medidas
Milei contra Villarruel: habló de “traición” y de “boicot” a su gestión
El Gobierno vuelve a la carga por la ley “Hojarasca”: de qué trata
La deuda del Congreso con la Provincia, que lleva al estancamiento
La Comuna gestiona la recolección de residuos en zonas de la periferia
Policiales
“Tierra fértil” para el delito: crecen los robos en el cordón productivo
Dos incendios, dos finales: una muerte y un rescate contrarreloj
Se cumple una semana de la masacre en una escuela
Un comerciante víctima de una estafa millonaria
Demoraron a un menor por una tentativa de robo
La Ciudad
Incertidumbre por los micros: los platenses ya ajustan su rutina de viaje
“La misión fue un éxito”, lo que dejó Atenea y el trabajo que sigue
Denuncian talas y mutilaciones de árboles
Taxistas suman reclamos en medio de la crisis
Con misas de Pascua cerró la Semana Santa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla