El Lobo jujeño es líder de la Primera Nacional

En una jornada vibrante para el fútbol del Norte, Gimnasia y Esgrima de Jujuy ratificó su gran presente al vencer por 2-0 a Patronato en el Estadio 23 de Agosto. Con este triunfo obtenido, el equipo dirigido por Hernán Pellerano trepó a lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional, compartiendo la punta con Tristán Suárez pero con un andar que ilusiona a todo el pueblo jujeño.

Desde la llegada de Pellerano, el Lobo ha mostrado una fisonomía clara: solidez defensiva y una pegada letal. El encuentro ante el conjunto entrerriano no fue la excepción.

Gimnasia logró destrabar un partido que se presentaba cerrado gracias a su capacidad para explotar las bandas y la jerarquía de sus hombres de área.

La fortaleza en San Salvador de Jujuy está siendo la clave de esta campaña. Con 5 victorias en 7 partidos disputados en lo que va del torneo, el estadio se ha convertido en un terreno inexpugnable para los rivales.

El DT ha logrado amalgamar un plantel que mezcla experiencia y juventud, destacando la “valentía para salir jugando” como uno de los pilares de su filosofía.

Por otro lado, Deportivo Morón derrotó 1-0 a Sa Telmo con gol de Olivares desde los doce pasos, y se adueñó de la primera colocación de la Zona A del campeonato con 14 puntos, misma cantidad de unidades que Colón, que se encuentra por debajo debido a la diferencia de goles.

En Córdoba, Ciudad Bolívar derrotó 2-0 a Racing con los goles de Duarte y Mucignat. Resltado espejo tuvo el partido en Lomas de Zamora entre Los Andes y Chaco For Ever. Asenjo y Viganoni convirtieron para el Milrrayitas. Siguiendo esta misma línea, Almirate Brown también cayó 2-0 ante Defensores de Belgrano con los tantos de Tcherkaski y González.

Además, en la Ciudad Cervecera, Quilmes se impuso 2-1 Deportivo Maipú con los goles de Vera y Lavezzi. Faggioli descontó en el tiro del final para el conjunto mendocino. En tanto que en Santiago del Estero, Mitre no pudo hacer valer la localía y perdió 3-1 frente a Deportivo Madryn. Sosa, Ortiz y Calleros anotaron para los de la Patagonia. Mientras que Fernández marcó para los del Norte argentino.

Por última, el telón de la octava jornada de la Primera Nacional se baja mañana a las 21 en el barrio de Villa Crespo, entre Atlanta y Nueva Chicago.