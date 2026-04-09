Corea del Norte dispara misiles y se burla del Sur

Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar en una nueva demostración de fuerza, apenas horas después de burlarse de los intentos de Corea del Sur por retomar el diálogo bilateral. Se trata del segundo ensayo en apenas dos días, en un contexto de creciente tensión en la península.

Según el Estado Mayor Conjunto surcoreano, los proyectiles fueron disparados desde la zona costera de Wonsan y recorrieron unos 240 kilómetros. Más tarde, otro misil alcanzó una distancia superior a los 700 kilómetros antes de caer fuera de la zona económica exclusiva de Japón.

Desde Seúl aseguraron que el país está preparado para responder a cualquier provocación, respaldado por su alianza con Estados Unidos. No obstante, Washington indicó que los lanzamientos no representaron una amenaza inmediata. El nuevo episodio ocurre luego de duras declaraciones de funcionarios norcoreanos, que calificaron al Sur como su “enemigo más hostil” y ridiculizaron sus gestos de acercamiento.