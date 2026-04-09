El paso de Ormuz, entre dudas y versiones cruzadas

La situación en el estrecho de Ormuz se mantiene envuelta en una profunda incertidumbre, con versiones opuestas sobre si el tránsito marítimo está plenamente restablecido o si persisten restricciones de hecho. La falta de información clara y consensuada alimenta la volatilidad en los mercados y la cautela entre las navieras que dependen de este corredor clave.

Desde Irán surgieron señales ambiguas. Incialmente se indicó que se había cerrado en disconformidad con los ataques de Israel a Hezbolá en Líbano. No obstante, autoridades deslizaron la posibilidad de permitir el paso de buques, aunque bajo nuevas condiciones, como el cobro de tarifas y la supervisión militar. En tanto, desde Washington se rechazaron las versiones de un nuevo cierre y se aseguró que, lejos de disminuir, el tráfico habría aumentado en las últimas horas. Esta contradicción deja en evidencia la ausencia de reglas claras sobre quién controla efectivamente el paso.

El estrecho es una arteria vital del comercio energético global: en tiempos normales, por allí circula cerca del 20% del petróleo y gas que se comercializan en el mundo, lo que equivale a entre 10 y 13 millones de barriles diarios. Cualquier alteración, incluso parcial, repercute de inmediato en los precios internacionales y en la seguridad del suministro, especialmente para economías altamente dependientes de la importación de energía.

En este contexto, uno de los puntos más controvertidos es la intención de Teherán de formalizar un sistema de peajes junto a Omán. La iniciativa, aún sin detalles concretos, implicaría un cambio histórico en el estatus del estrecho como vía de libre tránsito internacional. Varios países del Golfo observan con inquietud esta posibilidad, ya que sus exportaciones dependen casi exclusivamente de esta ruta.

La incertidumbre también se traslada al terreno operativo. A pesar de los anuncios de reapertura, muchas compañías navieras continúan evitando la zona o exigiendo primas de seguro más elevadas ante el riesgo de incidentes. Algunas embarcaciones han optado por rutas alternativas más largas, lo que incrementa costos logísticos y retrasa entregas.

Además, la eventual gestión militar del paso por parte de Irán añade un elemento adicional de tensión, ya que no está claro bajo qué condiciones se garantizará la seguridad de los buques ni qué países aceptarían dichas reglas. Analistas advierten que, incluso si el tránsito se normaliza, la confianza tardará en recuperarse.

Así, el futuro inmediato del estrecho de Ormuz sigue siendo incierto.