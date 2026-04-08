Cambios en el Ematur de La Plata

El Departamento Ejecutivo giró hoy al Concejo Deliberante local la designación de un nuevo titular del Ente Municipal de Turismo, ante la dimisión de quien hasta ahora ocupó la presidencia de ese organismo, Uriel Charne.

Según pudo saber este diario, el jefe comunal propuso la designación de Gustavo Javier Princi, quien ya fuera funcionario en la anterior gestión del Intendente.

El expediente ingresó hoy por Labor legislativa y tomará estado parlamentario tras la sesión de mañana, aunque esta tarde se desconocía si el cambio de mando en este ente podría o no ser votado sobre tablas.

Por otra parte, la rendición de cuentas y la adjudicación de la nueva licitación del sistema de transporte que envió el Ejecutivo tomarán mañana estado parlamentario para ser derivados a comisión.

En el caso de la licitación de los micros, el expediente será girado para su análisis a la comisión de Transporte del Concejo, que preside la libertaria Florencia Barcia.

En tanto, el expediente de la rendición de cuentas fue girado a la comisión de Hacienda, que se constituirá el martes con la visita del secretario de Economía, Sebastián Genatti, para explicar pormenores del balance de las cuentas municipales del ejercicio 2025.