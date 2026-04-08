VIDEO. Bronca entre los comerciantes de City Bell: rompió, robó y huyó pero quedó grabado

Comerciantes de City Bell, llenos de bronca, reclamaron por nuevos hechos de inseguridad ocurridos en las últimas horas. Según pudo saber Diario EL DIA, un local de ropa y una cafetería de la localidad platense fueron las nuevas víctimas de la inseguridad.

El local de ropa robado, ubicado en 13C entre Cantilo y 473 bis, tiene cámaras de seguridad en su ingreso, por lo que se pudo ver la cara del autor del hecho. En las imágenes se puede ver sólo a una persona, vestida con prendas deportivas y una gorra.

En los primeros segundos del vídeo, se lo observa rompiendo a patadas los vidrios de la puerta de ingreso. Poco después, el maleante logra su cometido y sustrae varios elementos de la vidriera para luego huir.

Horas antes, agregaron los comerciantes de City Bell, habrían “entrado a Café Martínez”, ubicado a escasos metros. Si bien no se registraron heridos, quienes trabajan en el rubro manifestaron su descontento ante los hechos delictivos. “Deberíamos poder ir a dormir tranquilos”, insisten.