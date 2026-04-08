La escribana de Adorni estuvo en Tribunales y declaró ante el fiscal

La escribana Adriana Mónica Nechevenko se presentó hoy con sus abogados en los Tribunales de Comodo Py para declarar como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita por el caso que señala al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, y se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.

“Ya contesté las preguntas”, dijo antes de ingresar a su vehículo.

Nechevenko fue citada para dar las explicaciones correspondientes a la certificación de las escrituras de dos propiedades que pertenecen al funcionario y no están dentro de su declaración jurada. Se trata del departamento en el barrio de Caballito y la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Por el momento, la Justicia investiga el motivo por el cual el inmueble de Caballito figura con un valor de escritura significativamente menor al que está en el mercado, al mismo tiempo en que también comenzó las averiguaciones de las visitas que hizo la escribana en la Casa Rosada, al menos siete veces, entre julio de 2024 y enero de 2026.

Según se difundió públicamente, Nechevenko fue la encargada de certificar las operaciones inmobiliarias de Adorni, que incluyó los dos inmuebles no declarados y que, por lo tanto, debería estar al tanto de los valores reales tanto del departamento como de la casa.