Violenta pelea de una pareja a metros de una comisaría y en pleno centro de La Plata: los dos detenidos y "con armas"

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Una violenta pelea tuvo lugar este miércoles en pleno centro de La Plata y a escasos metros de la Comisaría 1ª, en 54 entre 10 y 11. Según trascendió, un llamado al 911 alertó por “una pareja agrediéndose mutuamente”.
Una vez en el lugar, personal policial constata la escena denunciada y procede a intervenir, notando a simple vista que ambos tenían lesiones en el rostro. La pareja, un hombre de 38 años y una mujer de 29, fue aprehendida y trasladada a la sede policial.
Una vez en la dependencia, la mujer aseguró que su pareja tenía armas de fuego en su casa, con las que la habría amenazado. La fiscal, informada sobre esta declaración, ordenó un allanamiento de urgencia donde se encontraron dos réplicas de armas de fuego y una réplica de una pistola de aire comprimido.
La causa por “lesiones recíprocas, amenazas, orden de allanamiento en urgencia”, a cargo de la Dra. Bravo en la UFI nº7, al cabo de las actuaciones correspondientes y ante la negativa de la pareja de presentar una denuncia, ordenó su liberación.
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