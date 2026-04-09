EE UU contra la OTAN: “Nos dieron la espalda”

La tensión entre Estados Unidos y la OTAN escaló con fuerza luego de que la Casa Blanca acusara a sus socios de “darle la espalda” en el reciente conflicto con Irán. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, citó al mandatario Donald Trump para afirmar que los aliados “fueron puestos a prueba y fallaron”.

“Es bastante triste que la OTAN le haya dado la espalda al pueblo estadounidense”, sostuvo Leavitt, al remarcar que Washington ha financiado históricamente gran parte de la defensa del bloque. Sus declaraciones se produjeron horas antes de una reunión clave entre Trump y el secretario general de la alianza, Mark Rutte.

La portavoz también dejó abierta la posibilidad de que el presidente vuelva a plantear una eventual retirada del organismo, una idea que ha mencionado en reiteradas ocasiones. El encuentro en la Casa Blanca se da en un contexto de crecientes diferencias sobre el reparto de cargas y el rol de los aliados en operaciones internacionales.

Pese a las críticas, Trump ha elogiado en otras ocasiones a Rutte, aunque mantiene su presión sobre los países europeos para que aumenten su compromiso militar.