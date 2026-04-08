Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo tiene un pozo de $4.000.000: mañana sale la tarjeta

Policiales

Discusión de tránsito y pelea entre dos mujeres: tensión, amenazas y una de ellas reducida en el piso

8 de Abril de 2026 | 17:31

Escuchar esta nota

Una violenta secuencia tuvo lugar en la intersección de las calles 12 y 58, donde un incidente vial entre un auto y una moto derivó en un enfrentamiento físico entre dos mujeres. El episodio, captado por testigos, mostró momentos de extrema tensión cuando una de las involucradas fue inmovilizada contra el suelo tras el choque.

En el video se percibe la desesperación de la motociclista, quien manifestaba dificultades para respirar mientras era retenida por la otra conductora: “No puedo respirar”. A pesar de las advertencias de los transeúntes sobre el estado físico de la joven, la mujer que ejercía la presión aseguró que solo intentaba controlar la situación hasta el arribo de las autoridades: “No te pasa nada, estás bien”.

En otro tramo de la grabación se escucha a una mujer mencionando “está violeta. Salí de arriba”, respecto a la visible dificultad de la joven para respirar, teniendo una persona sobre ella, a lo que la agresora responde: “No estoy arriba de ella, amor”. 

El conflicto se habría originado por un roce entre ambos vehículos, aunque la trama sumó versiones contrapuestas. Familiares de la automovilista denunciaron a través de redes sociales que la motociclista los habría atacado previamente con un arma blanca, elemento que no se visualiza en las imágenes difundidas y que, según este relato, habría "desaparecido" antes de la intervención policial.

Tras la llegada de efectivos de seguridad y patrullas municipales, la situación se dispersó. Según trascendió, la motociclista se retiró por sus propios medios y habría radicado una denuncia en la Comisaría Novena, mientras que el entorno de la conductora del auto sostiene que la acusación recayó injustamente sobre su familiar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EL DIA EN COLOMBIA | El "papá" de Cetré: la historia de superación en Cali y su futuro en Estudiantes

Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida

En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones

De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década

"Golpes en la cabeza": la hipótesis principal apunta a que el jubilado fue asesinado en La Plata

Tras varias horas, se levantó el corte en la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata

Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”
+ Leidas

A Estudiantes le llegó la hora de la verdad en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

Por qué la Comuna clausuró un hipermercado mayorista

En Gimnasia Auzmendi se perfila como titular junto a Torres para la Copa Argentina

De Felippe es caro y analizan otros nombres

La UTA anunció un paro de colectivos desde esta medianoche: qué pasará en La Plata

EL DIA EN COLOMBIA | Así se vive la previa de Estudiantes vs DIM: los hinchas se van copando

De la pinta al café con torta: las cervecerías de La Plata que fueron un boom ahora cierran

El rodaje de la miniserie de Netflix en La Plata: comenzaron los cortes en el centro
Últimas noticias de Policiales

Allanamientos en La Plata, Berisso y Ensenada: cayó delincuente acusado de entraderas en la Región

Giro en el crimen del jubilado en La Plata: detuvieron al jardinero

Absolvieron a los cinco turistas argentinos que habían sido acusados de robar en Miami

Principio de incendio e impresionante operativo en La Plata: "La pava electrica hizo un cortocircuito"
La Ciudad
Cambios en el Ematur de La Plata
Se cayó un enorme árbol en Plaza San Martín, frente a Gobernación y dos personas se salvaron de milagro
Crean un mapa interactivo para los reclamos vecinales de La Plata
En Villa Elvira, un bache que mete miedo y rompe autos hace seis meses
Pérdida de agua en el Barrio El Mondongo
Información General
Día Mundial del Parkinson: buscan concientizar e iluminar de rojo edificios en La Plata
Abrieron las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2026
El parque automotor argentino sigue envejeciendo y alertan por la seguridad vial
Arranca la inscripción a los "Vouchers Educativos" 2026: quiénes pueden acceder, requisitos y hasta cuándo
El “baile” de la Luna y la Tierra: así será la vuelta de Artemis II a la Tierra tras el "regalo" a la humanidad
Espectáculos
Furor por Tan Biónica en La Plata: vuelan las entradas para el Estadio UNO
Eduardo Feinmann sostuvo un filoso cruce con Nati Jota y Olga por la entrevista a Agostina Páez 
Dura acusación de Silvia Süller a Silvio Soldán, tras su llanto en televisión: "Me pegó y me dejó en la calle con mis hijos"
Netflix apuesta fuerte por Argentina: todas las series y películas que llegarán entre 2026 y 2027
El fuerte posteo de Mauro Icardi y las fotos íntimas con La China Suárez ¿qué pasó?
Deportes
A Estudiantes le llegó la hora de la verdad en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV
PSG le ganó 2 a 0 a Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Champions League
El platense Tomy Etcheverry se metió en los octavos del Masters 1000 de Montecarlo y enfrentará a Carlos Alcaraz
Atlético Madrid venció a Barcelona por 2 a 0 por la ida de los cuartos de final de la Champions
La Reserva del Lobo cayó por 1 a 0 ante Vélez en el Bosque y se aleja de los puestos de clasificación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla