Discusión de tránsito y pelea entre dos mujeres: tensión, amenazas y una de ellas reducida en el piso

Una violenta secuencia tuvo lugar en la intersección de las calles 12 y 58, donde un incidente vial entre un auto y una moto derivó en un enfrentamiento físico entre dos mujeres. El episodio, captado por testigos, mostró momentos de extrema tensión cuando una de las involucradas fue inmovilizada contra el suelo tras el choque.

En el video se percibe la desesperación de la motociclista, quien manifestaba dificultades para respirar mientras era retenida por la otra conductora: “No puedo respirar”. A pesar de las advertencias de los transeúntes sobre el estado físico de la joven, la mujer que ejercía la presión aseguró que solo intentaba controlar la situación hasta el arribo de las autoridades: “No te pasa nada, estás bien”.

En otro tramo de la grabación se escucha a una mujer mencionando “está violeta. Salí de arriba”, respecto a la visible dificultad de la joven para respirar, teniendo una persona sobre ella, a lo que la agresora responde: “No estoy arriba de ella, amor”.

El conflicto se habría originado por un roce entre ambos vehículos, aunque la trama sumó versiones contrapuestas. Familiares de la automovilista denunciaron a través de redes sociales que la motociclista los habría atacado previamente con un arma blanca, elemento que no se visualiza en las imágenes difundidas y que, según este relato, habría "desaparecido" antes de la intervención policial.

Tras la llegada de efectivos de seguridad y patrullas municipales, la situación se dispersó. Según trascendió, la motociclista se retiró por sus propios medios y habría radicado una denuncia en la Comisaría Novena, mientras que el entorno de la conductora del auto sostiene que la acusación recayó injustamente sobre su familiar.