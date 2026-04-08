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La Ciudad |Ahora, en 6 y 47

Caos de tránsito en el centro y una docente jubilada encadenada al IPS La Plata: "Basta de atrasos"

Caos de tránsito en el centro y una docente jubilada encadenada al IPS La Plata: "Basta de atrasos"
8 de Abril de 2026 | 10:48

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Una docente jubilada se encadenó este miércoles en la puerta del Instituto de Previsión Social, en la sede ubicada en 47 entre 5 y 6 de La Plata, en reclamo por los atrasos en el cobro de haberes jubilatorios. La mujer permaneció atada con cadenas en el ingreso al organismo y expresó su malestar con la consigna “Basta de atrasos en las jubilaciones docentes”.

El hecho ocurrió en el marco de una protesta que contó con la presencia de integrantes de la Asociación de Maestrxs de la Provincia, quienes acompañaron el reclamo y denunciaron demoras en la liquidación de jubilaciones docentes. Según indicaron, la situación afecta a numerosos trabajadores que ya iniciaron sus trámites y aún no perciben sus ingresos.

Durante la manifestación, los presentes exigieron respuestas urgentes por parte de las autoridades del organismo previsional y advirtieron que los atrasos generan un fuerte impacto económico en los jubilados. La protesta se desarrolló con una radio pública.

Además, hay corte de calle sobre 47 hacia diagonal 80.

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