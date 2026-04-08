Se cayó un enorme árbol en Plaza San Martín, frente a Gobernación y dos personas se salvaron de milagro

Vecinos de Plaza San Martín manifestaron su preocupación al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) por la caída de un enorme árbol frente a Gobernación y “en diagonal a la estatua”, sobre calle 6 entre 51 y 53.

Ocurrió alrededor de las 16.30 hs, en pleno horario de salida de las escuelas y con importante movimiento en Plaza San Martín. Según indicaron los testigos, el ejemplar “casi se le cae encima a dos personas pero por suerte no pasó a mayores. Enseguida llegó ‘Tito’”, en referencia al vehículo eléctrico del espacio verde.