Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo tiene un pozo de $4.000.000: mañana sale la tarjeta

La Ciudad

Se cayó un enorme árbol en Plaza San Martín, frente a Gobernación y dos personas se salvaron de milagro

Se cayó un enorme árbol en Plaza San Martín, frente a Gobernación y dos personas se salvaron de milagro
8 de Abril de 2026 | 17:44

Escuchar esta nota

Vecinos de Plaza San Martín manifestaron su preocupación al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) por la caída de un enorme árbol frente a Gobernación y “en diagonal a la estatua”, sobre calle 6 entre 51 y 53.

Ocurrió alrededor de las 16.30 hs, en pleno horario de salida de las escuelas y con importante movimiento en Plaza San Martín. Según indicaron los testigos, el ejemplar “casi se le cae encima a dos personas pero por suerte no pasó a mayores. Enseguida llegó ‘Tito’”, en referencia al vehículo eléctrico del espacio verde. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EL DIA EN COLOMBIA | El "papá" de Cetré: la historia de superación en Cali y su futuro en Estudiantes

Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida

En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones

De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década

"Golpes en la cabeza": la hipótesis principal apunta a que el jubilado fue asesinado en La Plata

Tras varias horas, se levantó el corte en la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata

Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”
+ Leidas

A Estudiantes le llegó la hora de la verdad en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

Por qué la Comuna clausuró un hipermercado mayorista

En Gimnasia Auzmendi se perfila como titular junto a Torres para la Copa Argentina

De Felippe es caro y analizan otros nombres

EL DIA EN COLOMBIA | Así se vive la previa de Estudiantes vs DIM: los hinchas se van copando

De la pinta al café con torta: las cervecerías de La Plata que fueron un boom ahora cierran

El rodaje de la miniserie de Netflix en La Plata: comenzaron los cortes en el centro

La UTA anunció un paro de colectivos desde esta medianoche: qué pasará en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Cambios en el Ematur de La Plata

Crean un mapa interactivo para los reclamos vecinales de La Plata

En Villa Elvira, un bache que mete miedo y rompe autos hace seis meses

Pérdida de agua en el Barrio El Mondongo
Policiales
Principio de incendio e impresionante operativo en La Plata: "La pava electrica hizo un cortocircuito"
Robó en una casa en San Carlos y fue de compras con la tarjeta de la víctima a un comercio de la zona
Tragedia en la estación de La Plata: un hombre murió tras descompensarse al intentar subir al tren
Insólito: esquivó a un perro en una avenida de La Plata y se estrelló contra un poste
Discusión de tránsito y pelea entre dos mujeres: tensión, amenazas y una de ellas reducida en el piso
Espectáculos
Furor por Tan Biónica en La Plata: vuelan las entradas para el Estadio UNO
Eduardo Feinmann sostuvo un filoso cruce con Nati Jota y Olga por la entrevista a Agostina Páez 
Dura acusación de Silvia Süller a Silvio Soldán, tras su llanto en televisión: "Me pegó y me dejó en la calle con mis hijos"
Netflix apuesta fuerte por Argentina: todas las series y películas que llegarán entre 2026 y 2027
El fuerte posteo de Mauro Icardi y las fotos íntimas con La China Suárez ¿qué pasó?
Información General
Abrieron las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2026
El parque automotor argentino sigue envejeciendo y alertan por la seguridad vial
Arranca la inscripción a los "Vouchers Educativos" 2026: quiénes pueden acceder, requisitos y hasta cuándo
El “baile” de la Luna y la Tierra: así será la vuelta de Artemis II a la Tierra tras el "regalo" a la humanidad
VIDEO.- La humanidad ya conoce el lado oculto de la Luna: las impactantes imágenes de Artemis II
Deportes
A Estudiantes le llegó la hora de la verdad en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV
PSG le ganó 2 a 0 a Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Champions League
El platense Tomy Etcheverry se metió en los octavos del Masters 1000 de Montecarlo y enfrentará a Carlos Alcaraz
Atlético Madrid venció a Barcelona por 2 a 0 por la ida de los cuartos de final de la Champions
La Reserva del Lobo cayó por 1 a 0 ante Vélez en el Bosque y se aleja de los puestos de clasificación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla