Insólito: esquivó a un perro en una avenida de La Plata y se estrelló contra un poste

Un siniestro vial tuvo lugar este martes por la noche en el barrio de Los Hornos, en la periferia de La Plata. Un conductor sufrió heridas de consideración después de perder el control de su vehículo y chocar contra una columna de alumbrado público en la intersección de las calles 66 y 161, en un contexto de clima adverso.

El hecho se produjo en medio de las intensas precipitaciones que afectaron a la región. Según el reporte de las autoridades, el involucrado se desplazaba en un Renault Clio cuando intentó esquivar a un can que se cruzó de forma imprevista en su trayectoria.

Como consecuencia de la calzada mojada y la brusquedad del movimiento, el automóvil derrapó y golpeó de manera directa contra el poste de luz. El frente del rodado quedó con daños materiales de magnitud producto de la inercia del choque.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, el móvil 5 de la UPA de Los Hornos arribó al sitio del accidente. El personal del SAME brindó los primeros auxilios al joven y, tras la intervención del médico de guardia, se resolvió su derivación inmediata hacia un centro de mayor complejidad.

La policía local preservó la zona para permitir las tareas de rigor. La causa fue caratulada de manera preventiva como "Lesiones por accidente", bajo la supervisión de la fiscalía en turno. Los peritos destacaron que el estado de la cinta asfáltica por la lluvia resultó un factor determinante en la pérdida de control del vehículo.