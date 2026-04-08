La Reserva de Gimnasia cayó por 1 a 0 ante Vélez en el Bosque y se aleja de los puestos de clasificación

En el marco de la octava fecha del Apertura Proyección, la Reserva de Gimnasia tropezó ante Vélez Sarsfield con una derrota 1 a 0 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Con este resultado, el Lobo se ubica en la séptima posición de la Zona A y complicó sus aspiraciones de acceder a la instancia de playoffs.

Bajo la conducción técnica de Diego Herner, quien estuvo al frente del equipo mientras el entrenador interino Pata Pereyra observaba el encuentro desde las gradas, el partido inició con una marcada iniciativa del conjunto de Liniers. Pese a esto, el Lobo contó con una oportunidad inmejorable en los pies de Jorge de Asís, quien falló en la definición de un mano a mano frente al arquero rival.

La paridad se rompió a los 40 minutos de la etapa inicial. Thiago Aguirre aprovechó una situación ofensiva del Fortín para marcar el único gol del encuentro, lo que obligó al local a modificar su planteo tras el descanso.

La oportunidad más clara para el empate llegó promediando la segunda mitad mediante un tiro desde el punto penal. Francesco Paradela asumió la ejecución, pero su remate se elevó por encima del travesaño, lo que selló la suerte del local en el Juan Carmelo Zerillo.

El Lobo formó con Máximo Cabrera; Benjamín García,Jeremías Langa, Federico Pandas, Mariano Ojeda; Nehemías González, Francesco Paradela, Santino López García, Leonel Troncoso, Brian Croce; Jorge de Asís.

Tras esta derrota, Gimnasia acumula 11 unidades producto de tres victorias, dos empates y tres caídas. Actualmente ocupa el séptimo lugar de su zona y necesita una racha positiva en las fechas venideras para recuperar terreno y finalizar entre los cuatro mejores equipos que disputarán los cuartos de final. En el próximo compromiso, el Lobo visitará a San Lorenzo