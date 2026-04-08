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Deportes

Con uno menos, River empató 1 a 1 ante Blooming en su regreso a la Copa Sudamericana

8 de Abril de 2026 | 23:52

En un encuentro intenso y cargado de incidencias, River Plate empató 1-1 frente a Blooming en su debut en la Copa Sudamericana, en Santa Cruz de la Sierra. El desarrollo del partido quedó condicionado desde los primeros minutos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, quien vio la tarjeta roja a los 4 minutos tras cometer una infracción como último recurso sobre Bayron Garcés, en una jugada revisada por el VAR.

A pesar del golpe inicial, el equipo dirigido por Eduardo Coudet logró recomponerse en el campo de juego y, con orden defensivo, consiguió abrir el marcador a los 35 minutos. Tras un centro preciso de Fabricio Bustos, Sebastián Driussi conectó de volea para vencer al arquero rival y poner en ventaja al conjunto millonario.

Con un hombre menos, River apostó a sostener la diferencia, mientras Blooming crecía en intensidad y volumen de juego. La insistencia del conjunto boliviano tuvo recompensa en el segundo tiempo, cuando a los 53 minutos Antony Vázquez apareció en el centro del área para empujar el balón y decretar el empate tras una jugada colectiva que desnudó algunas dudas defensivas.

El complemento mostró a Blooming como protagonista en varios tramos, aunque se encontró con una figura determinante bajo los tres palos: el arquero Santiago Beltrán, quien respondió con solvencia en situaciones clave y sostuvo a su equipo en momentos críticos. River, por su parte, también generó peligro y estuvo cerca de volver a ponerse en ventaja con un cabezazo de Germán Pezzella que se fue apenas desviado.

El cierre del partido fue abierto y cargado de tensión. Blooming tuvo una oportunidad clara tras un error en la salida del arquero millonario, mientras que en el tiempo de descuento Beltrán volvió a ser decisivo con una atajada fundamental que evitó la caída de River y selló el 1-1 definitivo.

El empate deja un balance con matices para River Plate: el valor de haber resistido durante casi todo el encuentro con diez jugadores, pero también la sensación de que deberá ajustar su funcionamiento para afrontar lo que viene en el torneo continental.

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Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojoza, Moisés Villarroel; Bayron Garcés y Antony Vásquez. DT: Mauricio Soria.

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Fausto Vera; Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

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