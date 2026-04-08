Absolvieron a los cinco turistas argentinos que habían sido acusados de robar en Miami

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Los cinco turistas argentinos que habían sido detenidos en Miami acusados de haber robado en un shopping, fueron absueltos luego de que se dictamine que no tuvieron relación con algún hecho delictivo. De esta forma podrán regresar a Estados Unidos sin ningún impedimento.
Roberto Castillo, abogado de varios de los acusados, confirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que la Justicia estadounidense dictaminó la absolución de Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua.
En un comienzo la Justicia le quitó los cargos por el delito de organización criminal y en las últimas horas se borró del historial delictivo el hurto, motivo por el cual quedaron todos absueltos. “Es un alivio”, expuso Castillo a este medio, quien además sostuvo que se trató de una “exageración policial”.
La causa inició a fines de noviembre de 2025 cuando fueron detenidos acusados de robar a través de la modalidad mecheros en el paseo de compras estadounidense Dolphin Mall. Durante la primera audiencia, los imputados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer quien fijó una fianza de 4.000 dólares por cada uno para liberarlos, ya que todos tenían pasajes de regreso a la Argentina.
El jueves 4 de diciembre los acusados volvieron al país -vía Santiago de Chile-, y desde allí se trasladaron en vehículos particulares a la ciudad de Mendoza, provincia en la que se quedaron a resguardo hasta el conocimiento de su absolución cuatro meses después.
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