En una jornada optimista, Wall Street se dispara y el petróleo se derrumba

La jornada financiera dejó ayer un fuerte contraste: subas generalizadas en Wall Street y una marcada caída en los precios de la energía. Los principales índices de Nueva York cerraron con avances cercanos al 3%, en una rueda de recuperación que reflejó mayor optimismo entre los inversores.

El Dow Jones Industrial trepó 2,85%, mientras que el S&P 500 avanzó 2,51% y el Nasdaq Composite ganó 2,80%. La mejora estuvo acompañada por una notable baja en la volatilidad, en un contexto de expectativas de mayor estabilidad en los mercados globales.

En paralelo, el petróleo registró una fuerte caída, presionado por perspectivas de normalización en el flujo de suministros. El crudo Brent se desplomó 13,29%, hasta los 94,75 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate cayó 16,41%, hasta los 94,41 dólares. También el gas natural mostró descensos significativos en Europa.

Analistas del mercado explicaron que los operadores anticipan una mejora en el transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global. Se estima que entre 10 y 13 millones de barriles diarios podrían volver a circular de manera gradual, lo que contribuiría a aliviar tensiones en los precios.

Sin embargo, persiste cautela. Especialistas advierten que aún existen retrasos logísticos y daños en la infraestructura que podrían limitar una baja más pronunciada en el corto plazo.