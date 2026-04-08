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Furor por Tan Biónica en La Plata: vuelan las entradas para el Estadio UNO

Furor por Tan Biónica en La Plata: vuelan las entradas para el Estadio UNO
8 de Abril de 2026 | 16:51

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El regreso de Tan Biónica sigue marcando un hito en la escena musical argentina y La Plata no es la excepción. A pocas horas de haberse habilitado la venta, las entradas para su show del 12 de diciembre en el ESTADIO UNO registran una altísima demanda, consolidando el fenómeno que acompaña a la banda en cada presentación. 

Luego de años de ausencia, el grupo integrado por Chano, Bambi, Diega y Seby volvió a los escenarios con una serie de shows que rápidamente agotaron localidades en distintas ciudades del país. Este esperado reencuentro con su público se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más convocantes del último tiempo.

En este contexto, la fecha en La Plata se perfila como una de las más importantes de la gira. El ESTADIO UNO será el escenario de una noche que promete emoción, nostalgia y un recorrido por los grandes hits que marcaron a toda una generación.

Con una puesta en escena renovada y una conexión intacta con su público, Tan Biónica reafirma su lugar como una de las bandas más influyentes del pop nacional. La expectativa crece día a día y todo indica que el show del 12/12 será a estadio lleno.

Las entradas ya se encuentran a la venta en livepass.com.ar con 4 cuotas sin interés con Banco Provincia. 
 

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