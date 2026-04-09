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Espectáculos |¿Qué pasó?

Impacto por un chat privado que la China Suárez le mandó a la familia de Icardi: ¿qué les dijo?

Impacto por un chat privado que la China Suárez le mandó a la familia de Icardi: ¿qué les dijo?
9 de Abril de 2026 | 09:02

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Fue de Wanda Nara directamente a los brazos de la China Suárez. Sin escalas. Mauro Icardi arrancó su extraño noviazgo con María Eugenia a las semanas de haber cortado su matrimonio y desde que se enrolaron en la pasión no se separaron más.

Ya ha transcurrido un año y medio, en el que se perjuraron amor y hasta se animaron a la aventura de vivir juntos en Turquía.

Allí, existen detalles que jamás emergerán a la luz.

Pero, acaba de aparecer una acción de la actriz, que nadie sabía, con la familia del delantero del Galatasaray.

Se trata de chats privados. Ese incógnita se reveló de la mano del hermano del futbolista.

Todo surgió por la confesión de Guido. En una charla con Moria Casán, el rosarino sorprendió al contar: “Con Eugenia cuando empezó a salir con mi hermano  ella me mandó un mensaje desde su Instagram”.

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Así, respecto al contenido de esa conversación y las intenciones de María Eugenia, especificó: “Me dijo que quería hacer de mediadora con nuestra familia, volver a acercarnos a todos”. Así como corroboró que no avanzó: “Pero después pasó el tiempo y no sucedió”.

La conductora de eltrece le preguntó: “¿Pero tuvo la intención?”. Así se supo la verdad de la reacción de la China: “Parece que tuvo la intención. Nos habló a todos. Le contestamos. Ella estuvo en casa de mi papá en Rosario, estuvimos a disposición”, cerró el hermano de Mauro, sin querer seguir ampliando sobre el mencionado tema.

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