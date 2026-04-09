Se aprobó la reforma de la Ley de Glaciares: uno por uno, así votaron los diputados, y los puntos clave

9 de Abril de 2026 | 07:12

Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la iniciativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas: Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Avila.

Inclusive, el oficialismo captó votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Christian Andino y Jorge Chica.

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira, de La Neuquinidad.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

A favor lo hicieron:

- Guillermo César Agüero (UCR)

- Sabrina Ajmechet (LLA)

- Carlos Alberto Almena (LLA)

- Lisandro Almirón (LLA)

- Claudio Alvarez (IF)

- Christian Andino (UxP)

- Bárbara Andreussi (LLA)

- Pablo Ansaloni (LLA)

- Damián Arabia (LLA)

- Martín Ardohain (PRO)

- Alberto Arrúa (IF)

- Belén Avico (LLA)

- Fernanda Avila (EC)

- Jorge Antonio Avila (PU)

- Karina Banfi (ADB)

- Atilio Basualdo (LLA)

- Mónica Becerra (LLA)

- Beltrán Benedit (LLA)

- Bertie Benegas Lynch (LLA)

- Emmanuel Bianchetti (PRO)

- Bernardo Biella (IF)

- Alejandro Bongiovanni (LLA)

- Gabriel Bornoroni (LLA)

- Adrián Brizuela (LLA)

- Eliana Bruno (LLA)

- Mariano Campero (LLA)

- Sergio Eduardo Capozzi (PU)

- Alejandro Carrancio (LLA)

- Giselle Castelnuovo (LLA)

- Jorge Chica (UxP)

- Abel Chiconi (LLA)

- Gerardo Cipolini (UCR)

- Facundo Correa Llano (LLA)

- Fernando De Andreis (PRO)

- María Florencia De Sensi (PRO)

- Romina Diez (LLA)

- Nicolás Emma (LLA)

- Alejandro Fargosi (LLA)

- Daiana Fernández Molero (PRO)

- Elia Marina Fernández (IND)

- Alida Ferreyra (LLA)

- Sergio Figliuolo (LLA)

- Maria Gabriela Flores (LLA)

- Alicia Fregonese (PRO)

- Maira Frias (LLA)

- María Virginia Gallardo (LLA)

- Alvaro García (LLA)

- Carlos García (LLA)

- José Luis Garrido (PSC)

- Antonela Giampieri (PRO)

- Silvana Giudici (LLA)

- Rosario Goitia (LLA)

- Alfredo Gonzales (LLA)

- María Luisa González Estevarena (LLA)

- Alvaro González (PRO)

- Diógenes Ignacio González (UCR)

- Maura Gruber (LLA)

- Jairo Guzmán (LLA)

- Diego Hartfield (LLA)

- Oscar Herrera (IF)

- Patricia Holzman (LLA)

- Gerardo Huesen (LLA)

- Gladys Humenuk (LLA)

- María Cecilia Ibáñez (LLA)

- Carlos Gustavo Jaime Quiroga (PyT)

- Andrés Ariel Laumann (LLA)

- Lilia Lemoine (LLA)

- Andrés Leone (LLA)

- Mercedes Llano (LLA)

- Enrique Lluch (LLA)

- Johanna Sabrina Longo (LLA)

- Lorena Macyszyn (LLA)

- Alvaro Martínez (LLA)

- Nicolás Massot (EF)

- Nicolás Mayoraz (LLA)

- Gladys Medina (IND)

- Julieta Metral Asensio (LLA)

- Soledad Molinuevo (LLA)

- Soledad Mondaca (LLA)

- Fernando Monguillot (EC)

- Guillermo Montenegro (LLA)

- Juan Pablo Montenegro (LLA)

- Francisco Morchio (LLA)

- Julio Moreno Ovalle (LLA)

- Gabriela Luciana Muñoz (LLA)

- Lisandro Nieri (UCR)

- Miriam Niveyro (LLA)

- Sebastián Nóblega (EC)

- Javier Noguera (IND)

- José Núñez (PU)

- Joaquín Ojeda (LLA)

- Pablo Outes (IF)

- Sebastián Pareja (LLA)

- Marcos Patiño Brizuela (LLA)

- Santiago Pauli (LLA)

- Agustín Pellegrini (LLA)

- Federico Agustín Pelli (LLA)

- José Peluc (LLA)

- Luis Petri (LLA)

- María Lorena Petrovich (LLA)

- Luis Albino Picat (LLA)

- Nancy Viviana Picón Martínez (PyT)

- María Celeste Ponce (LLA)

- Manuel Quintar (LLA)

- Valentina Ravera (LLA)

- Adrián Ravier (LLA)

- Verónica Razzini (LLA)

- Karen Reichardt (LLA)

- Gastón Riesco (LLA)

- Christian Ritondo (PRO)

- Jorge Rizzotti (PU)

- Gonzalo Roca (LLA)

- Laura Elena Rodríguez Machado (LLA)

- Miguel Rodríguez (LLA)

- Yamila Ruíz (IF)

- Javier Sánchez Wrba (PRO)

- Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA)

- Santiago Santurio (LLA)

- Gisela Scaglia (PU)

- Darío Schneider (UCR)

- Laura Soldano (LLA)

- Yamile Tomassoni (LLA)

- Alejandra Torres (PU)

- Rubén Darío Torres (LLA)

- Aníbal Tortoriello (LLA)

- José Federico Tournier (LLA)

- César Treffinger (LLA)

- Hernán Urien (LLA)

- Daniel Vancsik (IF)

- Patricia Vásquez (LLA)

- Yolanda Vega (IF)

- Andrea Fernanda Vera (LLA)

- Pamela Fernanda Verasay (UCR)

- Lorena Villaverde (LLA)

- Gino Visconti (LLA)

- Martín Yeza (PRO)

- Carlos Raúl Zapata (LLA)

En contra votaron:

- Hilda Aguirre (UxP)

- Ernesto Alí (UxP)

- Javier Andrade (UxP)

- Jorge Neri Araujo Hernández (UxP)

- Lourdes Micaela Arrieta (PU)

- Martín Aveiro (UxP)

- Marcelo Barbur (UxP)

- Luis Eugenio Basterra (UxP)

- Carolina Basualdo (PU)

- Gustavo Bordet (UxP)

- Alejandrina Borgatta (UxP)

- Myriam Bregman (PTS)

- Juan Fernando Brugge (PU)

- Santiago Cafiero (UxP)

- Celia Campitelli (UxP)

- Julieta Campo (UxP)

- Lucía Cámpora (UxP)

- Florencia Carignano (UxP)

- Sergio Casas (UxP)

- Carlos Castagneto (UxP)

- Carlos Cisneros (UxP)

- Mariela Coletta (PU)

- Ricardo Daives (UxP)

- María De la Rosa (UxP)

- Natalia De la Sota (DC)

- Nicolás Del Caño (PTS)

- Romina Del Pla (PO)

- Fernanda Díaz (UxP)

- Sergio Dolce (UxP)

- Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria - Córdoba)

- Farias, Pablo (Provincias Unidas - Santa Fe)

- Felix, Emir (Unión por la Patria - Mendoza)

- Fernandez, Jorge (Primero San Luis - San Luis)

- Ferran, Abelardo (Unión por la Patria - La Pampa)

- Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica - CABA)

- Frade, Monica (Coalición Cívica - Buenos Aires)

- Freites, Andrea (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)

- Galmarini, Sebastian (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Garcia, Maria Teresa (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria - Santa Fe)

- Glinski, Jose (Unión por la Patria - Chubut)

- Gomez, Jose (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

- Grabois, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Gutierrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba)

- Gutierrez, Ramiro (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Hadad, Raul (Unión por la Patria - Corrientes)

- Hagman, Itai (Unión por la Patria - CABA)

- Ianni, Ana Maria (Unión por la Patria - Santa Cruz)

- Juliano, Pablo (Provincias Unidas - Buenos Aires)

- Kirchner, Maximo Carlos (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria - Santa Cruz)

- Leiva, Aldo (Unión por la Patria - Chaco)

- Lopez, Jimena (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Lopez Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

- Lousteau, Martin (Provincias Unidas - CABA)

- Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria - Chubut)

- Mango, Marcelo (Unión por la Patria - Río Negro)

- Manrique, Mario (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Marclay, Marianela (Unión por la Patria - Entre Ríos)

- Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria - La Pampa)

- Marino, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Martinez, German Pedro (Unión por la Patria - Santa Fe)

- Michel, Guillermo (Unión por la Patria - Entre Ríos)

- Miño, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria - Santa Cruz)

- Molle, Matias (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Monzon, Roxana (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Moreau, Cecilia (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Mukdise, Jorge (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

- Neder, Estela Mary (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

- Olmos, Kelly (Unión por la Patria - CABA)

- Osuna, Blanca Ines (Unión por la Patria - Entre Ríos)

- Pagano, Marcela Marina (Coherencia - Buenos Aires)

- Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Palladino, Claudia Maria (Unión por la Patria - Catamarca)

- Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa)

- Paulon, Esteban (Provincias Unidas - Santa Fe)

- Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria - La Rioja)

- Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria - CABA)

- Pichetto, Miguel Angel (Encuentro Federal - Buenos Aires)

- Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Pitrola, Nestor (Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)

- Pokoik, Lorena (Unión por la Patria - CABA)

- Potenza, Luciana (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria - La Pampa)

- Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria - CABA)

- Rossi, Agustin Oscar (Unión por la Patria - Santa Fe)

- Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Sand, Nancy (Unión por la Patria - Corrientes)

- Schiaretti, Juan (Provincias Unidas - Córdoba)

- Selva, Sabrina (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria - Río Negro)

- Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Snopek, Guillermo (Unión por la Patria - Jujuy)

- Strada, Julia (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Taiana, Jorge (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Tepp, Caren (Unión por la Patria - Santa Fe)

- Tita, Paulo Agustin (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)

- Todero, Pablo (Unión por la Patria - Neuquén)

- Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Trotta, Nicolas Alfredo (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria - CABA)

- Velazquez, M. Elena (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Volnovich, Luana (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Yasky, Hugo (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Zaracho, Natalia (Unión por la Patria - Buenos Aires)

- Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas - Jujuy)

- Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria - Corrientes)

Abstenciones:

- Falcone, Eduardo (MID - Movimiento De Integracion Y Desarrollo - Buenos Aires)

- Maureira, Karina (La Neuquinidad - Neuquén)

- Zago, Oscar (MID - Movimiento De Integracion Y Desarrollo - CABA).

Los puntos clave

El proyecto de Ley de Glaciares, que el Congreso convirtió en ley este miércoles, tiene como objetivo redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los mandatarios provinciales aliados para impulsar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.

Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Congreso es que que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.

Una de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.

Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.

Hasta ahora, la protección depende de estudios técnicos que demuestran si un área cumple una función hídrica relevante. Si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación.