Una familia de Lisandro Olmos perdió todo en un incendio y solicita ayuda: "Perdieron todo"

La pelea por las comisiones paraliza el funcionamiento de la Legislatura bonaerense
La pelea por las comisiones paraliza el funcionamiento de la Legislatura bonaerense
Giro en la causa por el crimen en un cotillón de La Plata: descartan la hipótesis de una deuda y el acusado no declaró
Marcha atrás: Milei reabrirá la sala de periodistas y Adorni volverá a dar una conferencia en la Rosada
DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes
"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA
Incendio y tensión en el Hospital de Niños: una secadora se prendió fuego y hubo trabajadores asistidos
Tras un violento choque, un micro y una camioneta terminaron en la zanja: una mujer resultó herida
Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata
Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados: ¿quién es el famoso actor apuntado como el el tercero en discordia?
Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
River le ganó a Bragantino con un gol en el descuento y es líder de su zona
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Día del Trabajador con tiempo agradable en La Plata: cómo sigue el fin de semana
"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial
Otro alumno de La Plata golpeado en un robo: iba en un viaje de DiDi y lo atacaron al bajar
Mientras alentaban al Pincha, les abrieron el auto y se llevaron todo
¡Así no tiene gracia!: la app con IA que te dice quién tiene la figurita del Mundial 2026 que te falta
En qué barrios de La Plata vacunarán gratis a perros y gatos la próxima semana
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 1º de mayo del 2026
Tras la caída en el consumo de los combustibles, una nueva suba llegaría a los surtidores este mes
Tensión por Malvinas: en Reino Unido piden reforzar la defensa con drones y más armamento
¿Qué oculta? El motivo por el que Silvina Escudero no revela detalles de su separación
Baby Etchecopar lapidario con Adorni: "Se levantaba en sunga y bajaba así a servirse el desayuno"
Quieren crear una escuela de conducir para motociclistas en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La solidaridad se activa en la Región luego de que una familia de la localidad de Lisandro Olmos sufrió el incendio total de su vivienda y perdió todas sus pertenencias. Ante la gravedad de la situación, los vecinos iniciaron una campaña urgente para recolectar ropa, calzado y elementos de primera necesidad.
El siniestro afectó a una vivienda ubicada en 52 entre 181 y 182 y dejó a sus integrantes con lo puesto. La comunidad local se moviliza para asistir a un hombre, una mujer, una niña y una bebé de ocho meses que se quedaron sin hogar en las últimas horas.
La urgencia principal es el calzado y la indumentaria para adultos y niños. Para facilitar las donaciones, detallaron: calzado de hombre talle 41, calzado talle 36 o 37 de mujer, calzado de niña talle 30 o 31 y ropa de bebé.
Además de las prendas de vestir, la familia requiere cualquier tipo de colaboración que permita paliar las pérdidas materiales del incendio, como leche Nº2 ya sea Vital o Sancor, ropa y hasta pañales.
Aquellas personas que puedan colaborar con cualquier donación, podrán comunicarse con el número: 221 572-1481.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí