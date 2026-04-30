Una familia de Lisandro Olmos perdió todo en un incendio y solicita ayuda: "Perdieron todo"

La solidaridad se activa en la Región luego de que una familia de la localidad de Lisandro Olmos sufrió el incendio total de su vivienda y perdió todas sus pertenencias. Ante la gravedad de la situación, los vecinos iniciaron una campaña urgente para recolectar ropa, calzado y elementos de primera necesidad.

El siniestro afectó a una vivienda ubicada en 52 entre 181 y 182 y dejó a sus integrantes con lo puesto. La comunidad local se moviliza para asistir a un hombre, una mujer, una niña y una bebé de ocho meses que se quedaron sin hogar en las últimas horas.

La urgencia principal es el calzado y la indumentaria para adultos y niños. Para facilitar las donaciones, detallaron: calzado de hombre talle 41, calzado talle 36 o 37 de mujer, calzado de niña talle 30 o 31 y ropa de bebé.

Además de las prendas de vestir, la familia requiere cualquier tipo de colaboración que permita paliar las pérdidas materiales del incendio, como leche Nº2 ya sea Vital o Sancor, ropa y hasta pañales.

Aquellas personas que puedan colaborar con cualquier donación, podrán comunicarse con el número: 221 572-1481.