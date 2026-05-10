“Ya no se reirán más de los Estados Unidos”: Trump lanzó una dura advertencia para Irán y agudiza el conflicto en Medio Oriente

Estudiantes empata 0 a 0 ante Racing en UNO por los octavos de final del Torneo Apertura
Estudiantes empata 0 a 0 ante Racing en UNO por los octavos de final del Torneo Apertura
Confirman que en La Plata se implementará el uso de armas no letales
Caos en la Terminal de La Plata: máxima tensión entre taxistas y choferes de Uber en un domingo sin trenes
VIDEO. Terror en la Autopista La Plata: apedrearon un micro y una pasajera resultó herida
Volvió Mirtha Legrand: cómo está de salud y qué dijo en su regreso a la televisión
Voraz incendio destruyó un local comercial en el acceso a Palo Blanco
Molina se desgarró a un mes del Mundial y encendió las alarmas en la Selección Argentina
VIDEO. Motochorros atacaron en Altos de San Lorenzo y le robaron la moto a un joven
“No aguantamos más”: vecinos de Tolosa denuncian ola de robos y reclaman más seguridad
Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura
Calle 13 y 72, una zona peligrosa: nuevo choque en cadena con heridos
Domingo dulce en Berisso: quiénes fueron los ganadores del primer Festival del Alfajor
FOTOS | Ke Personajes hizo vibrar al Hipódromo de La Plata en una noche sold out
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO.-Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
La agenda deportiva del domingo detiene a toda La Plata: horarios, partidos y TV
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
"Fue una desgracia": el testimonio del único argentino en el crucero del hantavirus
Vandalizaron un caño de ABSA en San Carlos y miles de litros de agua terminan en un arroyo
La Provincia, castigada: un reparto de fondos desigual que no afloja
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En un nuevo capítulo de la creciente tensión en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su plataforma Truth Social para enviar un mensaje directo y tajante al régimen de Irán. El mandatario republicano aseguró que Teherán ha estado "jugando" con su país durante casi medio siglo, pero sentenció que esa situación ha llegado a su fin: “¡Ya no se reirán más!”.
Trump sostuvo que, durante 47 años, Irán ha dilatado negociaciones mientras atacaba intereses norteamericanos. “Nos han hecho esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera y aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados”, escribió el jefe de Estado, vinculando al régimen con la violenta represión interna y ataques contra fuerzas estadounidenses.
El mensaje no solo apuntó hacia el exterior, sino que sirvió para profundizar la grieta interna. Trump arremetió contra Barack Obama, a quien acusó de darle a Irán “una nueva vida” mediante el envío de “1.700 millones de dólares en efectivo”. Según Trump, tanto Obama como su antecesor inmediato, Joe Biden, mostraron debilidad y permitieron que Teherán se fortaleciera a costa de abandonar a aliados clave como Israel.
Estas declaraciones se producen en un momento crítico: Pakistán confirmó haber recibido la respuesta de Irán a la última propuesta de paz presentada por la Casa Blanca para poner fin a la guerra en el Golfo Pérsico. Aunque los detalles del documento aún se desconocen, la publicación de Trump en las redes sociales sugiere que Washington no aceptará condiciones que perciba como una falta de respeto a su soberanía, marcando un quiebre definitivo con la diplomacia de las administraciones anteriores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí