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“Ya no se reirán más de los Estados Unidos”: Trump lanzó una dura advertencia para Irán y agudiza el conflicto en Medio Oriente

“Ya no se reirán más de los Estados Unidos”: Trump lanzó una dura advertencia para Irán y agudiza el conflicto en Medio Oriente
10 de Mayo de 2026 | 17:36

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En un nuevo capítulo de la creciente tensión en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su plataforma Truth Social para enviar un mensaje directo y tajante al régimen de Irán. El mandatario republicano aseguró que Teherán ha estado "jugando" con su país durante casi medio siglo, pero sentenció que esa situación ha llegado a su fin: “¡Ya no se reirán más!”.

Trump sostuvo que, durante 47 años, Irán ha dilatado negociaciones mientras atacaba intereses norteamericanos. “Nos han hecho esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera y aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados”, escribió el jefe de Estado, vinculando al régimen con la violenta represión interna y ataques contra fuerzas estadounidenses.

El mensaje no solo apuntó hacia el exterior, sino que sirvió para profundizar la grieta interna. Trump arremetió contra Barack Obama, a quien acusó de darle a Irán “una nueva vida” mediante el envío de “1.700 millones de dólares en efectivo”. Según Trump, tanto Obama como su antecesor inmediato, Joe Biden, mostraron debilidad y permitieron que Teherán se fortaleciera a costa de abandonar a aliados clave como Israel.

Estas declaraciones se producen en un momento crítico: Pakistán confirmó haber recibido la respuesta de Irán a la última propuesta de paz presentada por la Casa Blanca para poner fin a la guerra en el Golfo Pérsico. Aunque los detalles del documento aún se desconocen, la publicación de Trump en las redes sociales sugiere que Washington no aceptará condiciones que perciba como una falta de respeto a su soberanía, marcando un quiebre definitivo con la diplomacia de las administraciones anteriores.

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