Comerciantes de Los Hornos en vilo por una ola de robos

En medio de la creciente preocupación por la seguidilla de robos que golpea a la zona comercial de Los Hornos, dos sospechosos fueron detenidos en las últimas horas acusados de integrar una banda que tenía en alerta a comerciantes y vecinos del barrio.

Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició tras varios asaltos cometidos en distintos comercios de ese sector de La Plata, donde dos delincuentes actuaban bajo una modalidad reiterada: ingresaban a los locales, intimidaban a las víctimas simulando estar armados y escapaban con dinero en efectivo.

A partir de tareas de inteligencia y seguimientos, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Tercera logró ubicarlos cuando circulaban a bordo de un vehículo de aplicación. Tras un seguimiento discreto y un operativo cerrojo, el auto fue interceptado en la zona de 44 y 155, donde ambos fueron finalmente reducidos. Durante la requisa, los efectivos hallaron entre las pertenencias de uno de ellos una réplica de pistola calibre 9 milímetros de acero. Intervienen la UFI 07 y UFI 11.