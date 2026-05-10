Polémica en el juicio por Johana Ramallo

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
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La causa por la desaparición y muerte de Johana Ramallo sumó un nuevo capítulo de tensión en los tribunales federales de La Plata, donde el último viernes se desarrolló la audiencia número 22 del juicio que investiga lo ocurrido con la joven en un contexto de trata para explotación sexual.
Según pudo saber este diario a través de voceros vinculados a la querella, el clima ya venía cargado desde la audiencia anterior, cuando un perito expuso que, de acuerdo a los estudios realizados, Johana fue descuartizada. Minutos después, el Tribunal rechazó el pedido para ampliar la imputación contra dos de los acusados y recalificar el caso como femicidio en contexto de narcotráfico, una decisión que generó un fuerte malestar en la familia de la víctima.
Ese escenario derivó en un cuarto intermedio durante el cual, de acuerdo a lo que trascendió, Marta Ramallo expresó su indignación por la resolución judicial.
El nuevo conflicto surgió al comienzo de la última audiencia. Fuentes señalaron que el Tribunal decidió intimar formalmente a la madre de Johana por lo ocurrido en la jornada previa y le advirtió que, si se repitieran situaciones similares, podría ser obligada a seguir el debate de manera virtual. Desde el entorno de la querella interpretaron esa decisión como una medida “disciplinadora” hacia Marta Ramallo y cuestionaron que, en lugar de contemplar el impacto emocional que atraviesa como madre de la víctima, se haya optado por una advertencia formal. Según se informó, la defensa de la familia presentó un planteo de protesta.
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