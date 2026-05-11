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Política y Economía |Se conoce el jueves el dato oficial

Inflación: debajo del 3% en abril, ¿y los próximos meses?

Desde consultoras privadas coinciden en una desaceleración de los precios, después de los fuertes aumentos de marzo

Inflación: debajo del 3% en abril, ¿y los próximos meses?
11 de Mayo de 2026 | 02:12
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Distintas estimaciones de consultoras confirmaron la desaceleración para el cuarto mes del año, por lo que se prevé que la tasa de inflación registre una baja y retome el sendero iniciado con el 2 adelante.

El último dato oficial dejó un sabor amargo puertas adentro del Gobierno. Sumado a los escándalos que envuelven al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la aceleración por décimo mes consecutivo de la inflación impactó de lleno en la cúpula oficialista.

Y es que el 3,4% que registró el INDEC no estaba en los planes de ningún alfil libertario. “Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, había dicho el presidente Javier Milei durante su paso por AmCham.

Ante la suba en marzo atribuyeron esos factores, principalmente, a los efectos de la guerra en Medio Oriente, sobre todo en el precio del petróleo y su pass-through a la economía.

“Hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, al ser consultado sobre la escalonada inflacionaria.

Se frenó la escalada

De cara a abril se confirmó una desaceleración en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así lo detallaron varias consultoras privadas.

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El dato oficial se conocerá el próximo jueves 14 de mayo, a las 16 horas.

En su informe, la consultora EcoGo proyectó una inflación del 2,5% para el cuarto mes. En la práctica, esto significa una desaceleración mensual de 0,9 puntos porcentuales (p.p.).

Entre los componentes que más apretaron al índice destacaron los estacionales (2,7%), donde las frutas y el rubro indumentaria traccionaron al alza con una variación de 4,9% y 4% respectivamente.

Para alimentos y bebidas el número fue del 2,1% (+0,2 p.p. respecto a marzo). Desde la consultora destacaron que la dinámica “sugiere un proceso de consolidación en los precios de la canasta básica, aunque su evolución sigue siendo el foco principal de atención para el índice general, dado que es el rubro con mayor peso relativo en el consumo de los hogares”.

El rubro de indumentaria se posicionó como la categoría con mayor variación de abril, al registrar un incremento del 4%, dado el fenómeno de estacionalidad producto del cambio de temporada y el lanzamiento de la nueva colección.

“Abril muestra dos comportamientos: por un lado, una desaceleración en alimentos que sugiere cierto ordenamiento en los componentes más sensibles del índice; por otro, la persistencia de factores estacionales, regulados y de inercia que limitan la velocidad de desinflación”, sostiene la consultora.

El último informe de la consultora LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubicó el aumento de los bienes básicos en 1,7%.

Mientras que el economista Lorenzo Sigaut Gravigna de Equilibria reveló que la proyección de la consultora es de 2,5% para abril.

Desde Libertad y Progreso (LyP) estimaron un IPC del 2,4% y explicaron los motivos de la desaceleración: “La finalización total del efecto passthrough, producto de la devaluación en la época preelectoral, y el pasaje del shock transitorio a los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente”.

En este mes ya hubo una serie de aumentos en distintos rubros y servicios

Señalan, además, que la merma estuvo impulsada por la moderación en alimentos y bebidas no alcohólicas (2,7%) e indumentaria (3,1%), al tiempo que aportaron 0,6 y -0,3 p.p. respectivamente.

A su vez, la estacionalidad de marzo “dejó de pegar” en educación, aunque el transporte “subió sustancialmente a lo largo del mes, pasando de 5,7% en marzo a 7,4% en abril, pero con una tendencia decreciente a lo largo de las semanas”.

En tanto, el trabajo de Orlando Ferreres arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual.

Además de la dinámica de los alimentos existen otros elementos que han contribuido a mantener los precios en la zona del 2,5%, entre ellos los combustibles, a partir del compromiso de las petroleras de no aumentar el valor de los combustibles.

Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril “una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país” y, de esta forma, “el promedio de cuatro semanas es de 1,3%”.

“Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, agregaron.

Expectativas para mayo

De cara al quinto mes, el Gobierno anunció una serie de aumentos en distintos rubros y servicios.

En el transporte, entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario, donde el boleto en la provincia de Buenos Aires aumentó 11,16% y en CABA 5,4%.

Para las tarifas de los servicios públicos, se prevé un aumento del 3% en las facturas de servicio de agua. Para el gas y la electricidad, el Gobierno todavía no definió las próximas actualizaciones.

También habrá una suba en las cuotas de las empresas de medicina prepaga (entre 3% y 3,9%) y un incremento superior al 32% interanual para los alquileres.

“La dinámica inflacionaria se asienta sobre un piso condicionado por los ajustes en transporte y precios regulados, que imponen una rigidez estructural a la desaceleración de corto plazo”, indicaron desde EcoGo.

En la misma línea, LyP pronosticó una tasa de inflación que pueda comenzar con uno. “En línea con la política monetaria restrictiva del Banco Central y la estabilidad cambiaria, esperamos que el sendero de desinflación se profundice en mayo”.

Aunque no descartan otro impacto dado el conflicto bélico en Medio Oriente y cómo eso pueda afectar los precios de las naftas, sumado al final del buffer de precios impuesto por YPF.

El precio del petróleo internacional se mantuvo en torno a los US$ 100 por barril desde el congelamiento de precios. Ante esto, el director de C&T, Camilo Tiscornia, afirmó que “no debería haber un gran impacto” de los combustibles sobre el IPC de abril. “Si se mantiene así, por el momento no parece que tuviera mucho impacto para mayo”, detalló en diálogo con esta agencia.

Por el momento, el optimismo brota en el Ejecutivo con un proceso amplio de desinflación de acá en adelante. “Vamos a ver una inflación más baja porque no tenés déficit, no hay emisión y se está recomponiendo la demanda de dinero. Por lo tanto, el mercado de pesos se está equilibrando”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

 

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