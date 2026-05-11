Ya le había disparado a una pareja y ahora golpeó a otra: cayó en Romero

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Efectivos policiales capturaron ayer domingo a un hombre de 51 años en la zona de la calle 160 bis entre 43 y 44 de Melchor Romero. Lo perseguían por una denuncia de violencia de género, que incluyó el ingreso ilegal en varias viviendas.
El sujeto, que inicialmente intentó engañar a las autoridades aportando una identidad falsa, contaba con un pedido de captura activo por un grave hecho de sangre ocurrido el año pasado. También en un contexto similar.
El episodio comenzó cuando agentes del Comando de Patrulla observaron al sospechoso en una situación crítica en la vía pública.
Al ser interceptado, el hombre brindó datos filiatorios truchos, pero su pareja reveló su verdadera identidad. Ante esta situación, el implicado emprendió una fuga a pie, escalando muros y techos de varias propiedades para intentar evadir el cerco policial.
Finalmente, tras ser reducido dentro de uno de esos domicilios, la Policía procedió a verificar sus antecedentes a través de la base de datos informática, con apoyo de agentes de la seccional décima.
El resultado confirmó que sobre el detenido pesaba un pedido de captura con fecha de alta en octubre de 2025. El expediente principal que lo involucra está caratulado como “tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma”.
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Según la investigación, sería el autor material del ataque ocurrido el pasado 26 de septiembre de 2025 en City Bell, donde una joven recibió un impacto de bala en el hombro izquierdo tras una discusión. Además, el sujeto poseía otro pedido de paradero por una causa de “amenazas agravadas”.
Ahora se abrió otra actuación por “lesiones leves”, “amenazas”, “daño y violación de domicilio” y “resistencia a la autoridad”.
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