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Política y Economía |Las elecciones serán el jueves y el viernes

Son cuatro las listas que se presentan en el Colegio de Abogados de La Plata

Son cuatro las listas que se presentan en el Colegio de Abogados de La Plata

El colegio de abogados celebra elecciones iinternas el 14 y 15/calp

11 de Mayo de 2026 | 02:06
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Finalmente, son cuatro las listas de candidatos que se postulan para la renovación de la mitad del Consejo Directivo y el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de La Plata, que se llevarán a cabo el jueves y viernes próximo. Se trata de las elecciones internas de medio término de la institución, que abarca 13 municipios, correspondientes al Departamento Judicial La Plata.

Como viene publicando este diario, las elecciones de medio término en el Colegio se llevarán a cabo el 14 y 15 de mayo y cuenta con un padrón de 7.585 matriculados en condiciones de votar.

La lista oficialista que lidera su presidenta, Marina Mongiardino, se denomina “Abogacía Unida-Abogar-Renovación Colegial” y contempla la integración de 17 vertientes. Desde ese espacio, que lleva como candidata a primera consejera titular a Josefina Sannen Mazzucco y a Diana Gensollen como primera candidata a integrar el Tribunal de Disciplina, sostienen que la característica principal de la nómina es “la unidad y la pluralidad”, debido a que de sus filas participan radicales, peronistas, socialistas e independientes. Y remarcan la idea de “dar continuidad al proceso de transparencia y modernización institucional, iniciado hace dos años”.

Otra de las listas que se presentan en la contienda es “Avanza Cambio Colegial”. referenciada en el abogado Marcelo Peña, y que lleva como primer candidato de la lista a Claudio Kilanowski. El sector viene presentándose desde 2022, identificado con propuestas libertarias no orgánicas con el partido de La Libertad Avanza (LLA), y apunta a consolidarse como una referencia ideológica clara en el tablero colegial.

Otro de los espacios emergentes es “Defensa del Abogado”, encabezado por el abogado penalista Alejandro Montone, que propone la defensa del “abogado de a pie” y el ejercicio liberal de la profesión”, con un perfil con semejanzas con el Movimiento Innovador.

Por último, otro sector del Movimiento Innovador y la agrupación libertaria La Púrpura, referenciada en el presidente del partido provincial de LLA, Sebastián Pareja, representan la propuesta mileista dentro del colegio, llevando en la cabeza de la lista a Marcelo Szelagowski y Marcelo Toloza. Entre sus propuestas se destacan “la administración austera de los recursos del Colegio para aumentar el superávit; la bonificación de la matrícula; y que la institución será denunciante ante incumplimientos de la ley arancelaria en regulaciones de honorarios, por debajo de los mínimos legales”.

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