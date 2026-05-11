El duro relato del único argentino en el MV Hondius

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Carlos Ferello, un ingeniero jubilado que embarcó en Ushuaia con el deseo de navegar por rutas remotas, rompió el silencio tras el arribo del crucero MV Hondius a Tenerife. Calificó la experiencia como “una desgracia” y detalló el minuto a minuto de un brote que transformó un itinerario turístico en una emergencia global.
“Iban a ser treinta y pico de días; tendría que haber estado en Buenos Aires el 5 de mayo, y ahora se va a alargar por lo menos 15 días más”, lamentó el pasajero, quien de todas formas rescató el lazo de fraternidad que se generó a bordo tras semanas de aislamiento.
El relato de Ferello permitió reconstruir la cronología del virus: los primeros síntomas aparecieron en un matrimonio neerlandés mientras navegaban hacia Tristán da Cunha. “Cuando comunica el capitán que el hombre murió, no se sospechaba nada; eran personas de edad, se lo trató como una infección”, recordó por el canal de noticias TN. Sin embargo, la alarma definitiva sonó en la isla de Santa Elena, donde la esposa del fallecido fue evacuada hacia Johannesburgo, lugar donde también murió poco después. A partir de allí, se confirmaron los casos de hantavirus que incluyeron al médico del barco y a un guía, quienes afortunadamente lograron recuperarse tras ser desembarcados en Sudáfrica.
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