La leyenda continúa Mirtha Legrand volvió a la tevé

Había expectativa, había cariño acumulado y había, sobre todo, una silla vacía que solo ella sabe ocupar. El sábado por la noche, Mirtha Legrand regresó a la pantalla de El Trece después de tres semanas de ausencia forzada por una bronquitis que la tuvo fuera del aire y, según sus propias palabras, sin poder emitir ni un sonido. La Chiqui volvió siendo noticia, como siempre.

La conductora se ausentó por una bronquitis que la obligó a hacer reposo durante tres semanas, un período en el que su lugar fue cubierto por su nieta Juana Viale. La recuperación no fue sencilla: la diva tuvo que seguir al pie de la letra las indicaciones de su médico, quien incluso le impidió asistir a la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda. Desde sus redes, Mirtha había anticipado: “Siguiendo la recomendación de mi médico, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año”.

A las 21.30 en punto, apareció en escena con su clásica cortina musical de fondo y pronunció la frase que ya forma parte del imaginario televisivo argentino: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”.

Eligió para la ocasión un vestido de terciopelo azul marino bordado con cristales, firmado por Claudio Cosano, que lució con orgullo ante los aplausos del estudio. “Miren el escote, qué bonito”, dijo, y ante los elogios por su figura respondió sin dudar: “¿Qué cinturita? Sí, y es mía.”

Antes de sentarse a la mesa, agradeció a los médicos que la atendieron y fue honesta sobre lo que vivió: “Tuve una bronquitis terrible y no podía ni hablar. Por eso no vine. Tomé antibióticos, tomé de todo.” También tuvo palabras de reconocimiento para Juana Viale por haberse hecho cargo del programa durante su ausencia.

La bienvenida en los estudios también tuvo su cuota emotiva. Todo el equipo la recibió con cantos, aplausos y ovaciones al grito de “Olé, olé, olé, Mirtha, Mirtha”, mientras ella, todavía sorprendida, se sacaba los anteojos y sonreía envuelta en un tapado rosa y una enorme pashmina de lana.

Para su regreso, la Chiqui armó una mesa con figuras del mundo artístico. Los invitados fueron Mariano Martínez, Elena Roger, Fernanda Metilli y Juan Leyrado.

Leyrado resumió la experiencia con una reflexión que generó impacto: “Cuando empecé a conocer su vida, me di cuenta que no sabía nada sobre él. Encontré un hombre apasionado de su tiempo, al que se lo juzga desde el desconocimiento.”

EL RATING

En cuanto al rating, el regreso de Mirtha tuvo buena recepción del público, aunque no alcanzó para superar a la competencia. La mesaza fue seguida por más de 200.000 individuos según las nuevas métricas de Ibope, con un pico de 3,7 puntos.

En la vereda de enfrente, “La noche de los ex Gran Hermano” en Telefe lideró el prime time con un pico de 7,1 puntos y más de 450.000 espectadores. Aun así, el regreso de la Chiqui fue el tema del fin de semana: en televisión y también fuera de ella, donde ya se habla de la próxima condecoración que recibirá de la Corona española, la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica.